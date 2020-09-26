Çiftlerin tercihi dogal stüdyo

DÜNYA ölçeğinde etkisini her geçen gün artıran Korana virüs salgını, neredeyse A'dan Z'ye tüm eski alışkanlıklarımızı değiştirdi. Salgın nedeniyle dünya evine girecek çiftler düğün fotoğraflarını stüdyolar yerine dış mekanlara taşımaya başladı.

YENİ FIRSATLAR

TİRE'DE, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Derekahve mesire alanı, evlenecek çiftlerin fotoğraf çektirdikleri en gözde açık hava mekanı haline geldi. DÜĞÜN fotoğrafçılığının, hızla yayılan yeni akıma kısa sürede ayak uydurduğunu belirten sektör temsilcileri, "Büyük bir hızla gelişen dijital dünya bu sektörde önümüze yeni fırsatlar koyuyor. Kapalı mekanlarda saatler süren makyaj ve stüdyo çalışmaları düğünden önce zaten belli oranda stresli olan çiftleri daha da geriyordu. Bir de bunlara salgın korkusu eklenince dış mekan çekimleri hem bizleri hem de çiftleri rahatlattı. Çiftlerin çok büyük bir bölümü dış mekan çekimlerini tercih ediyor. Tire'de, Derekahve, Gölet, Toptepe ve Arappınarı gibi doğal güzellikleri bulunan alanlar dış çekimler için ilgi görüyor" ifadelerini kullandılar.

NADİR UYSAL