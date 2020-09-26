Çocuklar için çevrimiçi sanat zamanı

İstanbul Modern'in 4-12 yaş arası çocuklar için hazırladığı programa Türkiye'nin her yerinden katılan çocuklar, müze uzmanları ile buluşup modern ve çağdaş sanat konularında bilgi ediniyor, tartışıyor ve sanatsal üretimler gerçekleştiriyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nin eğitimleri ise 7-12 yaş grubuna yönelik. Hafta sonları 12.00 - 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atölyelerde Rönesans'tan kavramsal sanata uzanan geniş yelpazede bilgilendirici temalar işlenecek. Çocuklar bir yandan sanat tarihine dair bilgi edinirken bir yandan da keyifli saatler geçirebilecek. Ayrıca Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni) Ekim 2020 - Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlediği "Çizgi Film Enstitüsü" ile katılımcılara, çizgi film alanında araştırma, üretme ve meslek edinme becerileri eğitimi verecek.



SSM'DE SANAT AKIMLARI

atölyede çocuklar, sanatın insana ve doğaya dönerek özgürleştiği Rönesans hakkında bilgi edinecek, söz konusu dönemin Giotto, Leonardo da Vinci, Raphael ve Michelangelo gibi önemli isimlerinin tekniklerini inceleyecek.

● İzlenimcilik atölyesinde ise çocuklar, açık havada gördükleri eşya ve bitkilerden hareketle, doğanın zaman içindeki dönüşümünü gözlemleyecek, tıpkı İzlenimci ressamlar gibi ışığa ve renklere odaklanarak çalışacak.

Claude Monet, Vincent van Gogh, İbrahim Çallı ve Hüseyin Avni Lifij gibi sanatçıların da tanıtılacağı atölyede bu isimlerin teknikleri işlenecek.

● Dışavurumculuk akımını öğretileceği atölyede Edvard Munch ve Gustav Klimt gibi sanatçıları tanıyacak ve onların teknikleri hakkında bilgi sahibi olacak.

● Kübizm atölyesinde Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Cezanne gibi bu akımı temsil eden sanatçılar teknikleriyle tanıtılacak.

● Gerçeküstücülük atölyesinde ise, bu bakışı sanatsal çalışmalarda uygulanacak ve Salvador Dali, Joan Miro gibi sanatçılar incelenecek.

● Kavramsal Sanat / Yerleştirme Sanatı atölyesinde çocuklar, sanatçının eserlerini sergileyecekleri mekânların fiziksel özellikleri üzerine düşünecek, sanat eserinin bir parçası olarak değerlendirecekleri mekânı, kendi kurgularına dahil edecekler. Atölyede Ai Weiwei, Joseph Beuys ve Anish Kapoor gibi sanatçıların çalışmaları da bu bilgiler ışığında değerlendirilecek.



8 FARKLI ATÖLYE

Çocuklara Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı, İstanbul Modern'in koleksiyonunda yer alan yapıtlar üzerinden, sanat tarihinden örneklere değinerek sanat akımlarını, teknikleri, üretim biçimlerini ve günümüz sanat çalışmalarını konu alıyor. Farklı yaş grupları için düzenlenen program kavramların keşfedilmesi, sanat tarihindeki gelişmelere kısaca değinilmesi, çağımızın sanatsal üretimlerinden örneklerin değerlendirilmesi, müze koleksiyonundan bazı sanat çalışmalarının incelenmesi ve son olarak sanat uygulamasından oluşan etkinlikleri içeriyor. Çocuklara Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı, sanatsal üretimlerde ele alınan konulardan ve çağdaş sanata dair farklı yaklaşımlardan ilham alan toplam sekiz farklı atölyeden oluşuyor. "Nedir Bu Çağdaş Sanat?", "Kendini Bir Sanatçı Gibi Anlat", "Figürün Öyküsü","Manzaranın Dönüşümü", "Lirik mi, Geometrik mi?", "İlham Veren Kübizm", "Hazır Nesnelerle Sanat" ve "Kodlarla Sanat" başlıklı atölyelerden oluşan program, çocukları modern ve çağdaş sanat tarihinde küçük bir yolculuğa çıkarıyor.