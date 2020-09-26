Kahraman dostlar

İnsanların sadık dostu olan köpekler, evlerimizi korumanın yanında neşeleriyle ailenin bir parçası olurken yetenekleriyle de insanların en büyük yardımcısı konumunda. Dört ayaklı sevimli dostlar günlük yaşamda insanların can yoldaşı oluyor. Uzmanlar tarafından eğitilerek rehber unvanını alan köpekler, görme engelli bireylerin topluluk içinde kendine olan güvenini artırarak daha özgür hareket etmelerini sağlıyor.

6 AYLIKKEN EĞİTİM

Avcıların en yakın dostu aynı zamanda da sağ kolu olan av köpekleri ise avcılık faaliyetlerinde yer bulma, avı getirme ve işaret etme gibi çeşitli işlerde avcılara yardım ediyor. Avcılık sırasında av köpeklerinin keskin duyularından faydalanılıyor. Aydın'ın Köşk ilçesindeki Kızılcayer Mahallesi'ndeki 2 dönüm çiftlikte, 13 yıl önce av ve yarış köpekleri eğitimine başlayan Yaşar Akkaya, kısa sürede yetiştirdiği köpeklerin sahiplerine ülke çapında şampiyonluklar kazandırdı. Akkaya, Türkiye'nin dört bir yanından çiftliğe teslim edilen av ve yarış köpeklerini kendine özgü geliştirdiği eğitim modeliyle yetiştiriyor. Av ve yarış köpeği yetiştiriciliğiyle ilgili bilgiler veren Akkaya, İngiliz ve Continental cinsi köpekler eğittiğini belirterek "Köpek eğitimiyle ilgili internet ve kitaplar üzerinden araştırmalar yaptım. Eğitim hatalarından ders alarak tecrübe kazandık. Zaman içerisinde avcılık, kuşu bulması, arazi taraması, burnunu kullanma gibi detayların olduğu mera yarışmaları üzerine de kendimi geliştirdim. Şu anda artık hem yarışlara köpek hazırlıyorum, hem de kendim köpek eğitiyorum. Eğitimler 6 aylıkken başlıyor" dedi.

HIZ İSTEYENE POINTER

Köpekleri iki aylık sürede ava hazır hale getirdiğini kaydeden Akkaya, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen köpekleri eğitiyorum. Yarış statüsünde eğittiğimiz köpekler, ulusal çapta düzenlenmiş yarışmalarda birincilik, ikincilik gibi dereceler kazandılar. Yarış eğitimi verdiğimiz her köpek şampiyon oldu" diye konuştu. Av köpeği alacak olanların karakterine, zevk ve tarzına göre köpek seçmesi gerektiğini ifade eden Akkaya, "Hızlı köpek arayan kişilerin, Setter ve Pointer'i seçmesi gerekiyor. Eğer ben ağır yürüyorum, önümde arasın diyorsa Kuzhaar, Continental gibi cinslere meyil vermesi lazım. En önemli özelliklerden bir tanesi alınacak köpeğin anne-babasının av yapmayı bilmesi. Üç aylıktan küçük yavru almasınlar ve aşılarını yaptırsınlar" şeklinde konuştu. Ülke çapındaki yarışmalarda Aydın'ı Akkaya ile birlikte temsil ettiklerini dile getiren Ayhan Aybek ise, "Yaşar Akkaya'dan edindiğim bilgilerle şuan kendi köpeklerimi eğitebiliyorum. Aydınlı olarak Türkiye genelindeki yarışmalara düzenli olarak biz gidiyoruz. Yaşar ustanın Aydın'da olması bir şans. Şampiyon köpeklerimizle önemli başarılar elde ettik. Önümüzdeki yıllarda Yaşar ustayla birlikte Aydın'a yeni başarılar kazandırmak istiyoruz" dedi.

GİZLİ KAHRAMANLAR

Her engeli aşan köpekler, yüksek koku alma yetenekleriyle de polis ve jandarma birimlerinde uyuşturucu, mayın, erzak, bomba, kadavra, iz takip, arama kurtarma, asayiş ve tütün tespit alanlarında kullanılıyor. 'Süper burun' timi olarak güvenlik kuvvetlerinde görev yapan dedektör köpekler, büyük işler başarıyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 12 yıldır çeşitli uyuşturucu operasyonlarına katılan 14 yaşındaki Belçika malinois cinsi narkotik dedektör köpek "Çayra", ilde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Hassas burun Çayra, normal şartlarda bulunması güç olan ve araçlarda 'zula' tabir edilen araç yangın tüpü, otomobil lastiği, stepne ve araç hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucuları elle konulmuş gibi bulurken bu yılki operasyonlarda 13 kg esrar, 1 kg eroin, 11 kg metamfetamin, 8 kg sentetik uyuşturucu, 1018 uyuşturucu hap yakalanmasına katkı sağladı. Süper burun Çayra, 7 yıllık hizmetinin ardından emekliliğe ayrılarak vazifesini eğiticisi polis memuru Hakan Bayram olan Narkotik Dedektör köpeği 'Mişa'ya devretti.



UYUSTURUCUYU ELLE KOYMUS GİBİ BULUYOR

MİŞA'NIN ildeki uyuşturucu operasyonlarında polisin en büyük yardımcısı olduğunu dile getiren Hakan Bayram, "Ben Emniyet Teşkilatı'nda 25 yıldır köpek eğitmeni olarak çalışıyorum. Narkotik köpeği Mişa ile 8 yıldır birlikteyiz. Dünyada narkotik operasyonlarında kullanılan en iyi ırklardan olan Belçika kurdu cinsi Mişa, koku alma yeteneğiyle büyük işler çıkartıyor. Aktif alarm işareti olan patileme yöntemi ile malzeme bulduğu zaman bize uyuşturucu maddenin yerini bildiriyor. Mişa bizim en önemli yardımcımız" dedi. Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2 bomba tespit köpeği de görev alıyor.



SÜPHELİ YANGINLARIN AYDINLATICISI 'EKSEN'

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli özel eğitimli yangın tespit köpeği "Eksen" ise orman, iş, ev ve araç yangınlarında şüpheli görünen olayları burnuyla koklayıp yangının kasten çıkarılıp çıkarılmadığını belirliyor. Uzman Jandarma Zafer Demirci'nin çalıştırdığı Eksen, diğer köpeklerden farklı olarak benzin, mazot, alkol ve tiner gibi maddeler koklatılarak eğitiliyor. Yangınlarda görev yapan köpeklerin olay yeri inceleme sürecinde önemli görevler üstlendiğine işaret eden Demirci, "Kundaklama ve sabotaj olaylarında kullanılan bu köpekler şüpheli bütün yangın olaylarında hidrokarbon madde dediğimiz 5 maddeyi tespit edebiliyor. Benzin, gazyağı, tiner, mazot ve alkol gibi maddelere duyarlılığıyla yangında bu maddelerin kullanıp kullanılmadığını belirliyor" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE/ MEHMET KAVAS