Les Benjamins ve Coca-Cola ORTAKLIGI

COCA-COLA ile İstanbul merkezli lüks sokak giyim markası Les Benjamins global iş birliği için bir araya geliyor. Coca-Cola'nın iş birliğine imza attığı ilk Türk markası Les Benjamins'in kurucu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın Les Benjamins x Coca-Cola koleksiyonu için 1980 ve 1990'ların futbol modasından ilham alıyor. Les Benjamins DNA'sını yansıtan halı deseni ve imza tasarımlar koleksiyonun anahtar parçalarıyla ön plana çıkıyor. Les Benjamins x Coca- Cola iş birliğinden doğan giyim koleksiyonunda, 1970, 80 ve 90'ların ikonik futbol formalarından ilham alan polo yaka t-shirtler, kapüşonlu sweatshirtler, halı desenli şort ve eşofmanların yanı sıra, jeanler, kargo pantolonlar, kot şortlar, blazer ceketler, crop toplar, elbise ve etekler dikkat çekiyor.