  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Les Benjamins ve Coca-Cola ORTAKLIGI

ve Coca-Cola ORTAKLIGI

Les Benjamins ve Coca-Cola ORTAKLIGI
Giriş Tarihi: 26.9.2020

COCA-COLA ile İstanbul merkezli lüks sokak giyim markası Les Benjamins global iş birliği için bir araya geliyor. Coca-Cola'nın iş birliğine imza attığı ilk Türk markası Les Benjamins'in kurucu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın Les Benjamins x Coca-Cola koleksiyonu için 1980 ve 1990'ların futbol modasından ilham alıyor. Les Benjamins DNA'sını yansıtan halı deseni ve imza tasarımlar koleksiyonun anahtar parçalarıyla ön plana çıkıyor. Les Benjamins x Coca- Cola iş birliğinden doğan giyim koleksiyonunda, 1970, 80 ve 90'ların ikonik futbol formalarından ilham alan polo yaka t-shirtler, kapüşonlu sweatshirtler, halı desenli şort ve eşofmanların yanı sıra, jeanler, kargo pantolonlar, kot şortlar, blazer ceketler, crop toplar, elbise ve etekler dikkat çekiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Les Benjamins ve Coca-Cola ORTAKLIGI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA