Pantolonda deri rüzgarı

Son iki yılın modası deri pantolonlar bu sezon da hemen tüm markaların koleksiyonlarında yerini aldı. Deri pantolon giymenin tam mevsimindeyken ben de sizlerle deri pantolon kombinlerini paylaşmak istiyorum. Deriyi seviyorum, bence dolabınızda bir çift deri pantolon olmalı. Bu ürün, stil söz konusu olduğunda her zaman beni çok etkiledi. Doğru şekilde giyildiğinde ve doğru parçalarla eşleştiklerinde harika göründüklerini ve çok havalı bir görünüm verdiklerini düşünüyorum. Podyumlarda karşımıza çıkan deri pantolonlar da sokak stilini tamamlıyor.



Fulya TANYOL