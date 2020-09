Ses frekansları ruha ve bedene şifa oluyor

Geçmişi binlerce yıla dayanan ses frekanslarıyla iyileşme, eski Yunan'dan en kadim geleneklere kadar birçok kültürde sıklıkla kullanıldı. Tarih boyunca müzik; askeri birliklerde morali arttırmak, insanların daha hızlı ve daha verimli çalışmalarına yardımcı olmak için her zaman tercih edildi. Şimdi ise ses frekanslarıyla beyin dalgalarını yönetmek, bilinç kontrolü sağlamak, fiziksel ve ruhsal olarak iyileşmek mümkün hale geldi. "Bedensel ve Ruhsal Enerji Taraması" ile tüm organların ve çakra enerji alanlarının frekans değerlerinin ölçüldüğüne dikkat çeken Kompozitör- Müzikolog - Müzik Terapisti Fatih Yavuz, müzik terapisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SÜREKLİ BİR TİTREŞİM

Bedenimizde bulunan her atom, hücre, doku, organ, enzim, hormon ve sistemin kendine has bir frekans dokusuna sahip olduğunu ve devamlı titreştiğini söyleyen müzikolog Fatih Yavuz, "Aynı zamanda her sistem ve hücre hem birbirleriyle hem de dış dünya ile ilgili titreşimler üzerinden devamlı bir iletişim halindedir. İnsan bedeninin ruhsal, mental, duygusal ve fiziksel olarak bir harmoni içerisinde olması durumuna homeostaz denir. Ancak bu harmoni bozulabilir ve hastalık dediğimiz durum meydana gelebilir. Bu durum bir orkestra içerisinde belirli bir harmonide çalan enstrümanlardan bazılarının zamanla bozularak senkronizasyon ve adaptasyon işlevlerini tam olarak yerine getirememelerine benzetilebilir" dedi.

TAMAMLAYICI TIP

"Müzik, duyguları değiştirme ve eyleme geçirme sanatıdır" diyen Yavuz, sözlerine şöyle devam ediyor: "Müzik terapi ise tamamlayıcı tıp uygulama yöntemleri arasında bu sanatın uygulanarak sonucunun görüldüğü performans sahnesidir. Müzik, auramız ile çakramızla ve evrenle olan ilişkimizin her anında sandığımızın dışında daha çok köprü görevi üstleniyor aslında. Her çakra merkezinin enerji alanları ve bu alanların frekans aralıkları var.



HER FREKANSIN ETKİSİ FARKLI

BİLİMİN evrendeki her şeyin kendine özel frekans aralığında titreştiğini kanıtladığını belirten Yavuz, "Bedenimizdeki her organın, duygularımızı etkileyen her hormonun da kendine has frekans aralıkları olduğunu tespit edilmiştir. Frekans bozuksa negatif, frekans düzgün ve uyumluysa pozitif oluşur. Kainatın tüm sesleri, nefes alışımız, kuşlar, okyanus, hatta renkler birer frekanstır. Her bir frekansın beynimizin bölgelerine, vücudumuza ayrı ayrı etkisi var. Kainatın sonsuz frekanslarından iyileştirici olanları kullanarak ruhsal ve bedensel olarak dönüşümü sağlayabiliriz" diye konuştu.