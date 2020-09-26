Teknolojiyi yararlı hale getirmek mümkün

Teknoloji yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası. Baktıkları hemen her yerde, çevrelerinde ve elbette bizim ellerimizde internete bağlanabilen teknolojik ürünler görüyorlar. Sorgulamaları, merak etmeleri ve bu teknolojik ürünleri kullanmak istemeleri çok doğal. Öte yandan internetteki zararlı içerikler ve güvenli internet kullanımı hakkında ebeveynlerin endişelerinde artış var. Ebeveyn olarak çözüm bulmaya çalışıyor, ancak çaresiz kalıyorsanız bu uygulamaları listenize almanızda da fayda var.



OKİDOKİ

Okul öncesi çocuklar için çizgi film, şarkı ve masal gibi video içeriklerle bezeli uygulama şu ara pek çok annenin kurtarıcısı konumunda. Tam erkan izleme, ekran kilitleme, bloklama, izleme süresi ayarlama gibi ebeveyn kontrollerinden bulunduğu OkiDoki, çocuğunuzun izlediklerini kontrol etmenizi sağlıyor.



ABC KİDS

ABC Kids özellikle okul öncesi çocukların öğrenebilecekleri, oynayabilecekleri ve keşfedebilecekleri yaratıcı bir dünya sunuyor. ABC Kids; izleme oyunları, eşleştirme egzersizleri, seslendirme eşleştirmesi gibi bu yaş grubunun olmazsa olmazlarını tek bir platformda sunuyor. Kullanıcı arayüzü akıllıca hazırlanan uygulama, çocukların çıkmasını zorlaştırıyor ve üçüncü taraf reklam içermiyor.



YOUTUBE ÇOCUK

Tabletler, akıllı telefonlar ve akıllı TV'ler için ayrıca tasarlanmış, kullanımı kolay bir uygulama olan YouTube Çocuk, yalnızca çocuklara yönelik eğitim ve eğlence içeriği sunuyor. Videolar, şovlar, kanallar ve daha da fazlası gibi çocuklar için çok sayıda içerik bulunan uygulamada ebeveyn kontrolü de bulunuyor. Çocukların çok fazla içerik aramasını da kısıtlayan bu uygulama, Chromecast desteği sayesinde televizyonda da izlenebiliyor.



CLASSDOJO

6-14 yaş arası çocuklar için ideal olan ve öğretmenler tarafından yönetilen bu uygulama, aynı zamanda ebeveynler için çocuklarını izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Çocukların sınıfta öğrendiklerini evde resim, video ve mesajlar yollarıyla paylaşarak birbirine bağlı topluluklar inşa edebilecekleri platform, sınıf ortamını evde de sürdürmeyi mümkün kılıyor. Ortaklaşa yapılabilecek ödevler, oyunlar, eğitim setleri ve daha da fazlası uygulama üzerinden kurgulanabiliyor.



KIDOZ

6'dan 14 yaşa kadar olan çocukların kullanımı için çok sayıda video içeren ve düzenli olarak güncellenen bir uygulama. Video eğitim uygulamalarının dışında eğitsel oyunlar, görev hatırlatmaları, fotoğraf galerisi üzerinden eğitim ve çocuk kilidi gibi ek fonksiyonları bulunan uygulamaya birden fazla hesap tanımlanabiliyor. KIDOZ ebeveynler için kullanım süre sınırı belirleme, reklam engelleyicileri aktif etme, geçmişe dönük izleme gibi önemli kontrollerin yapılmasını mümkün kılıyor.



HOMEWORK

Ev ödevlerini veya derslerini planlamak isteyen çocuklar için temel bir hatırlatıcı olan bu uygulama da listenizde bulunsun. Zaman yönetimini kolaylaştıran ve planlı çalışmayı adım adım öğreten HomeWork, eğitim hayatı boyunca çocuğunuzun en büyük destekçilerinden biri olmaya aday.



DA VİNCİ KİDS

Da Vinci Kids, 6-12 yaş arası çocuklar için el becerisi kazandıran ve düşünme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olan video içerikler sunan bir uygulama. Zamansız ve mekansız bir öğrenme üzerine kurulu olan Da Vinci Kids, öğrenme sürecine çocukların aktif katılımını destekler nitelikte tasarlanmış. Reklam yayını bulunmayan, düzenli güncellenen, eğitici ve öğretici içeriğe ulaşabileceğiniz uygulamanın ebeveyn kontrolleri de mevcut. Uygulama fen, matematik, teknoloji, yaratıcılık, tarih, doğa, yaşam, spor konularında 200 saatten fazla içerik barındırıyor.



IÇİMDEKİ HAZİNE

İçimdeki Hazine; otizm spektrum bozukluğu, down sendromu ve öğrenme zorlukları yaşayan çocukların eğitimine dijital bir destek vermek için çocuk psikologları ve eğitmenler gözetiminde geliştirilmiş. Uluslararası sertifikalı ve ödüllü bu eğitici oyun uygulaması tüm öğrenciler için içerik sunuyor.