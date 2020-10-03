Antik kentleri keşfetme zamanı

AGORA / İZMİR

Agora antik kenti, Roma Dönemi'ne (M.S. 2. yy) tarihlenir. "Agora" sözcüğü, "kent meydanı, çarşı, pazar yeri" anlamına gelir. Hippodamos şehir planına uygun olarak, merkeze yakın bir yerde üç kat halinde inşa edilmiştir. İyon agoralarının en büyük ve iyi korunmuş olanı sayılır.



TRUVA / ÇANAKKALE

Truva antik kenti Unesco Dünya Mirası listesinde bulunup, ülkemiz açısından çok önemli bir yerdedir. Bölgedeki en erken yerleşim katmanı M.Ö 3000'e kadar dayanmaktadır. Buranın özelliği ise kesintisiz olarak 3000 yıldır üzerinde bir yerleşim bulunmasıdır, dolayısıyla tarihi kayıt altına almak adına önemli bir yerdedir. Buranın bir diğer önemi ise destanlara konu olmuş olan Truva savaşı ve o savaşta kullanılan tahtadan yapılma at. Savaş Homeros'un İlyada destanına konu olmuştur.



HİERAPOLİS ANTİK KENTİ / DENİZLİ

Pamukkale Travertenlerin hemen yanında tüm görkemiyle ayakta duran Hierapolis Antik Kenti'nin kalıntılarının büyük bölümü Roma dönemine tarihleniyor. Bu dönemde Hierapolis bir termal sağlık merkezi gibi görev yapmış ve şifalı olduğuna inanılan kaynakları binlerce yıl boyunca Anadolu'nun farklı yerlerinden gelip sağlık ve güzellik arayan kişiler tarafından ziyaret edilmişti. Hierapolis, Hristiyanlık açısından da kutsal bir yerleşim. Bu kutsallığın en önemli nedeni İsa'nın 12 havarisinden birisi olan Phillippus'un burada öldürülmüş olması ve mezarının da burada bulunması.



BLAUNDUS ANTİK KENTİ / UŞAK

Büyük İskender'in Anadolu Seferleri'nden sonra Makedonya'dan gelenler tarafından kurulmuş ve şehir halkının kendilerine Makedonyalı Blaundus adının verdiği söyleniyor. Kent, Büyük İskender'den sonra Bergama Krallığına ardından da Roma İmparatorluğuna bağlanmıştı.



MAGNESIA / KÜTAHYA

Kent, Anadolu'ya gelen Magnet'ler tarafından kurumulmuştur. Ve çevresindeki Menderes nehrinin sürekli yerini değiştirmesi ve dolayısıyla kente zarar vermesi yüzünden ve Pers saldırılarına önlem olarak kent daha yükseğe taşınmıştır.



ASSOS / ÇANAKKALE

Kaynaklara göre Assos antik kentinin geçmişi M.Ö 6. yüzyıla kadar gidiyor. Kent deniz kıyısında bir kent, denize dik olarak inşa edilmiş. İlk kazı çalışmaları Amerikalı arkeologlar tarafından 1880'li yıllarda başlamış ve günümüze kadar devam etmektedir. Antik kentte bir çok devasa yapı bulunmaktadır. Bunlar; Agora, Surlar, Athena Tapınağı, 900 yıl boyunca kullanılmış Nekrapol ve Amfi tiyatrodur. Ayrıca son çalışmalara göre Anadolu'daki en eski meclis binası da burada kurulmuştur.



EFES / İZMİR

Tarihi milattan önce 6000'lere kadar gider. Hristiyanlık açısından da önemlidir. İncil'de adı geçen, ve Hz. İsa'nın yardımcılarının bulunduğu bir kaç kentten birisidir. Aslında burayı 3 farklı döneme göre değerlendirmek gerekir. Bunlar; Neolitik, Helenistik ve Roma dönemleridir. Ama genel olarak günümüzde bir çok kişi helenistik ve roma dönemi eserlerini görmektedirler. Efes antik kenti, aslında büyük bir ticari hacme sahip antik kenttir, ama menderes nehrinin getirdiği alüvyonlar ile liman dolmaya başlamış ve gerilemiştir.

Melih DEMİRTAŞ