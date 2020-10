Dededen toruna bir Dalyan geleneği

Muhteşem sahili ve konumuyla denizin, aşkın, sevginin yaşanadığı, Nezir'in Tinika'ya dillere destan aşk hikâyesinden esinlenerek, aşk festivallerine ev sahipliği yapan eski ismiyle Köste'yi artık herkes Dalyan olarak biliyor. Bu hafta Lezzet Durağı'mız Türkiye'nin en ünlü tatil beldelerinden olan Çeşme Dalyan'da balık ve lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi "Levent'in Yeri". İnsanı dinlendiren ve huzur veren dekorasyonu, özel lezzetleri ve servis kalitesiyle kendisini özel hissedenlerin mekanı. Dalyan marinada, harika manzarası deniz esintisi, özenli ve sıcak ambiyansı, keyifli müzikleri, deneyimli personelleri ile rahat edeceğiniz bir yer Levent'in Yeri. Açık havada sosyal mesafeye, hijyen ve sağlık kurallarına uygun güvenli mekanda dostlarınızla sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Balık restoranlarının en önemli özellikleri ürünlerinin, yani balıklarının tazeliği, konumu, ambiyansı ve ustasının maharetli ellerinden çıkan spesiyalleri, özel lezzetleri olan bir mutfağa sahip olmasıdır. Saydığım bütün bu özellikleri içinde barındıran Çeşme'nin tartışmasız en iyi balık restoranlarından birisidir Levent'in Yeri.



YENİ BİR ATMOSFER

Çeşme Dalyan'da, 1977 yılında 3 masa ile kafeterya olarak hizmete girmiş, bugün ise lezzet tutkunlarının en önemli adresi haline gelmiş... Ailece balık işi yapıyorlar; Akdeniz Bölgesi'nde, İzmir ve Çanakkale'deki tüm restoranların balık, ıstakoz, kalamar ihtiyacını karşılıyorlar. Burası yaz-kış açık bir mekan. Üç kuşaktır hizmet veren ve bölgesinde adeta efsane olan Levent 'in Yeri, yenilenen yüzü ve hizmet anlayışı ile müşterilerine lezzet ikramı yapmanın gururunu yaşıyor. Eşsiz lezzetleriyle ünlü kendine özgü bir mutfağa sahip Çeşme'de her anınızda kendinizi ayrıcalıklı hissetmenizi sağlayan atmosfere sahip Levent'in Yeri, sadece yerel tatları değil; Ege ve Akdeniz mutfağının da en güzel örneklerini tadabileceğiniz menüler sunuyor.



35 YILLIK USTA

Balığın, kalamarın, ahtapotun, karidesin en tazesini ve doğalını kullanarak, hem bildiğiniz geleneksel tatları, hem de daha önce hiç karşılaşmadığınız Ege'nin farklı harmanlanmış lezzetleriyle fark yaratıyorlar. Levent'in Yeri, Levent Atasoy yönetiminde bir aile işletmesi. Levent Atasoy çocukluğundan beri, bu sektörün içinde yetişmiş, bu işin ruhunu, doğasını bilen, işini sevgiyle yapan, samimi bir işletmeci. Müşterileri ile özel olarak ilgileniyor. Şimdi işin başında genç dinamik başarılı 3. kuşak Mert ve Meriç Atasoy kardeşler bulunuyor. Lokman usta ise mutfağın efendisi; 35 yıldır bu sektörün içinde. Birçok ünlü restoranda çalışmış, görev yaptığı her mutfakta imzası ve kendine ait spesiyalleri var. İşini tutku ile yapan bunu lezzetlerinde de hissettiren bir isim Lokman Usta...



GÜNLÜK ÜRÜNLER

Mekan kışın 200, yazın 650 kişilik kapasitesi ile Çeşme Dalyan Marina'da hizmet veriyor. Bütün balıkları mezatlardan kendileri bizzat günlük ve taze olarak seçiyor. Diğer malzemeler ve ot çeşitlerini de Lokman usta, köy pazarlarını dolaşarak topluyor ve bölgenin özel otlarını müşterilerine sunuyor. Dışarıdan alınan hiçbir şey yok.Mezeler o kadar çeşitli ki, seçmekte zorlanıyorsunuz. Özellikle tütsülü balık, orkinos marin ve güneşte kuruttukları levrekten lakorinos muhteşem... Isırgan otu salatası, bulgur ve şalgamla kaynatılarak sunulan maydanoz salatası, parmesanlı kabak salatası ve peynirli patlıcan dövme çok lezzetli... Özel sosla yapılan enginar salatası, yine şefin özel sosu ile yapılan levrek marin enfes lezzetler.



● ARA SICAKLARDA kadayıflı karides, sübye dolma, patlıcanlı levrek sarma, balık lokumu, kalamar ızgara ve Rum usulü ahtapot ızgara, enginarlı deniz kalbi ve şevketi bostanlı karidesi de tatmanızı tavsiye ederim. Lokman Usta müşterisinin beğenisine damak zevkine göre de özel olarak ara sıcaklar yapıyor. ● ANA YEMEKTE tabii ki balık; bademli levrek, buğulama (Paşa) soğanla baharda az suyla güveçte yapılıyor. Deniz mahsullü makarna, kabuklu midye. Mavi yengecin hiçbir yerde bulamayacağınız özel çeşitleri yapılıyor. ● TATLILARDA frambuaz dünyası, katmer, Lokman ustanın Türk mutfak kültürüne armağan ettiği bal badem, portakal tatlısı, efsane çıtır kabak ve enginar tatlısı dikkat çekiyor.



SON SÖZ; Kalitesi ve farkıyla üç kuşaktır devam eden "Levent'in Yeri" yenilenen yüzü ile yeni bir vizyon ortaya koyuyor. Marka olmak, emek, disiplin isteyen, kuşaklar boyu süren bilgi birikim ve tecrübeyle mümkün oluyor.



Sezer ALTAN