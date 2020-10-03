Kukla modeller podyumda

Devam eden korona virüs salgını sebebiyle tasarımcılar İlkbahar / Yaz 2021 sezonu için sosyal açıdan uzak bir biçimde koleksiyonları sergilemek zorunda kaldılar. Bu durumda çıtayı bir çentik yukarı taşımayı başaran tasarımcı ise Jeremy Scott oldu (Moschino). Yaptığı kukla gösterisi ile ilgileri topladı. Kuklalar, ön sırada Anna Wintour ve Hamish Bowles ve sahnede Soo Joo gibi gerçek hayattaki mankenleri yansıtıyor. İlk olarak gerçek boyutta yinelemelerde yapılan tasarımlar, 30 inç yüksekliğindeki rakamlara uyacak şekilde küçültüldü ve kuklalara giydirildi. Altın gül şeklindeki nakışlar, elbiseler ve trençkotlar seriyi başlatıyor, ardından çeşitli renk ve malzeme seçenekleri geliyor.



Fulya TANYOL