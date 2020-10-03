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Haberler Cumartesi Manikürde sanat

Manikürde sanat

Manikürde sanat
Giriş Tarihi: 3.10.2020

MANİKÜRÜNÜZDE uygulamak isteyeceğiniz yepyeni bir trende ne dersiniz? Her tırnağa apayrı bir nail art dokunuşu yaparak modanın nabzını tutun! Sizi mutlu eden, enerji dolduğunuzu hissettiğiniz detayları bir araya getirin. Bu yaz meyveleri olabilir, çiçekler, bulutlar, güneş... Sizi güldüren tüm detaylar tırnaklarınızı süslesin. Farklılığı biraz daha minimalleştirmek isterseniz iki elinize de ayrı renkte uygulama yapabilirsiniz. Farklı ojeler ve tırnak süslemeyle sizde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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