Roma, Bizans ve Osmanlı dönemini yasayan agaç

ROMA, Bizans, Osmanlı dönemini gördü, o çağlarda yaşayan insanları besledi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'ndeki zeytin ağacı tamı tamına 1658 yaşında. Dünyanın ürün veren en yaşlı ağacı olma özelliğine sahip Kırkağaç ilçesindeki zeytin ağacı, bu yıl da zeytinlerini olgunlaştırdı. Üzerinde Edremit, Uslu, Domat ve Gemlik tipi olmak üzere 4 farklı zeytin türü bulunan ağaç heybetiyle görenleri şaşırtıyor. Dünyanın en yaşlı ürün veren ağacını görmek için hem Türkiye'in hem de dünyanın birçok yerinden insanlar geliyor. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı tarafından 2020 yılının ilk ürünleri toplanırken, ekim ayının ortalarına kadar ağaçtaki tüm ürünlerin tamamen hasat edilmesi bekleniyor. 1658 yaşındaki zeytin ağacından ürünlerin hasat edilmesi tamamlanması sonrasında, zeytinyağı çıkarılarak sembolik bir rakam karşılığında satışa sunulacak. Satıştan elde edilen gelir de anıt ağacın bakımında ve çevre düzenlemesinde kullanılacak.



4 ÇEŞİT ZEYTİN VAR

ANIT ağacın tescillendiğini ifade eden Emin Özarı, 1658 yıllık ağacın ürün vermesinin çok ilgi çektiğini söyledi. Anıt ağacın yakınındaki diğer ağaçların da yaşlı olabileceğini kaydeden Özarı, kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Emin Özarı, " Ege Üniversitesi araştırmacıları tarafından da tescillendi. Şu an 1658 yaşında. Meyve vermeyenler arasında da dünyanın 3. en yaşlı ağacı. Ağacın üzerinde 4 çeşit zeytin var. Birisi Edremit tipi zeytin, Uslu, Domat ve Gemlik tipi zeytin var. 4 farklı zeytin türünü üzerinde barındırıyor. Burası yıllar önce belediyemizin katkılarıyla çevre düzenlemesine kavuştu. Ağaç şu an koruma altında ve her geçen gün ziyaretçileri de artıyor. Bu ağaç bizim için önemli ve gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Bizim için olduğu kadar Kırkağaç için de önemli. Kırkağaç için olduğu kadar Türkiyemiz için de önemli. Bu ağacımızın var olması ve gelecek nesillere aktarılması Türkiye zeytinciliği için de önemli. O bakımdan bunu önemsiyoruz" dedi.



HZ. İSA İLE YAŞIT OLABİLİR

GEÇMİŞ yıllarda yapılan bir araştırmada Hollandalı arkelog Ticia Verveer'ın, ağaçtan numuneler alıp ülkesinde yaptırdığı karbon testi ile anıt ağacın Hazreti İsa ile aynı yaşta olduğunu iddia etmişti. Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Biz 1658 yaşında diyoruz ancak, 2016 yılında Hollandalı bir araştırmacı bu ağacın kavuklarından örnekler alıp yapmış olduğu testler sonucunda bu ağacın 2000 yaşında olduğunu söyledi. Yani neredeyse Hz. İsa ile aynı yaşta. Biz de aynı testi Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yaptıralım istedik. Ama onlarda bu ozon testini yapacak ekipman olmadığı belirtildi" dedi. ANIT ağaçtan bu yılın ilk ürünlerini toplayan Emin Özarı, dünyanın meyve veren en yaşlı ağacının bulunduğu ilçeye zeytin müzesi yapmak istediklerini söyledi. Özarı, "Bu ağacımız Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'nde bulunuyor. Bir de bizim Bakır Mahallemizde belki de bu civarın hatta Ege Bölgesi'nin en eski ve en doğal haliyle zeytin yağı fabrikası var. 1957 yılında faaliyetini sonlandırmış fakat o yıldan beri bütün içindeki presleri, zeytin kuyuları, dinlendirme kuyuları, zeytin çekirdeklerini ezen taşlar, zeytin yağı bidonları, ezilen zeytinlerin konulduğu çuvallara kadar hepsi 1957 yılındaki haliyle duruyor. Burayı da restore ederek bir zeytin müzesi haline getirebilirsek, tarım turizminin merkezi olacağına inanıyorum" dedi.



"ÇOK İLGİ ÇEKİCİ"

ANIT zeytin ağacını görmeye gelen Gizem Özçetin, "Ben bir tarihçiyim. Yeni mezun oldum. Burayı da merak ediyordum. Kendi memleketimin bir tarihi burası. Çok güzel çok köklü bir ağaç çok da hoşuma gitti. Tarihi açıdan baktığımızda 1658 yaşında ve 1658 yıldır burada olan bir ağaç olarak birçok medeniyeti görmüş birçok milletin burada yaşayışına tanık oldu. Birçok medeniyetten insan bu ağaçtan ürün topladı. Benim açımdan çok ilgi çekici" diye konuştu.

NERMİN UÇTU