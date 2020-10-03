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Haberler Cumartesi Süveter savaşları

Süveter savaşları

Süveter savaşları
Giriş Tarihi: 3.10.2020

Bir zamanlar sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi olan süveterler, geri dönüyor. Küçük çocukların ve yaşlıların tercih ettiği kolsuz kazaklar olan süveterler, 90'ların sonunda özellikle okul modasında ön plandaydı. Birçok marka bu sezon öne çıkan süveter modellerini yayınladı. Son dönemin minimal stiline çok yakışan süveterler genelde tek başına veya gömleklerin üstüne kombinleniyor. Havalar soğudukça uzun kollu tişört ve trikolarla da kombinlenecektir. Kış aylarında bu modellerin moda severlerin gözdeleri arasına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Podyumlardan sokağa yansımaya başladı bile...

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