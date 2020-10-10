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Haberler Cumartesi Bodrum’da ev rahatlığında tatil

’da ev rahatlığında tatil

Bodrum’da ev rahatlığında tatil
Giriş Tarihi: 10.10.2020

By Lavida Grup bünyesinde hizmet veren Marina Hotel Bodrum ve Lavida Blanca Hotel, kendine ait mutfağı, oturma alanları bulunan odaları ve butik otel konseptiyle ev rahatlığında tatil imkanı sunuyor. Bodrum'un kalbi olan marina bölgesinde bulunan Marina Hotel Bodrum ve Torba mevkiinde hizmet veren Lavida Blanca Hotel, birçok mağaza, restoran, gece kulübü ve iş merkezine yakın konumuyla da dikkat çekiyor. By Lavida Grup yetkilileri "Her iki otelimizde de içerisinde kendine ait mutfağı, oturma alanları bulunan standart, deluxe, superior odalarımızla evinizdeki konforu Bodrum'a taşıyor, butik otelciliğin olanaklarını tam anlamıyla size sunuyoruz. Üstelik ister sadece oda, ister oda kahvaltı konaklamanız mümkün" diye konuştu.

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