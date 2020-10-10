Maride Cafe’den sağlıklı ve özgün lezzetler

İstanbul'da yaşarken aldıkları bir kararla Bodrum'a yerleşen Sevil ve Akın Erol çifti, Bitez'de açtıkları Maride Cafe ile kendi yarattıkları özgün ve lezzetli tariflerini müşterilerine sunuyor. Sevil Erol, doğal, katkısız ve ev yapımı ürünlerinin Bodrumluların büyük beğenisiyle karşılaştığını söyledi.



MANDALİNALI CHEESECAKE

Konuklarını samimi bir atmosferde ağırladıklarını dile getiren Sevil Erol, kafenin menüsünü oluştururken eşi Akın Erol'un geliştirdiği özel tarifleri kullandıklarını ve orijinal lezzetler yarattıklarını kaydetti. "Doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin adresi olduk" diyen Sevil Erol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Glutensiz, şekersiz ve vegan ürünlerimiz sevilerek tüketiliyor. Bunun yanı sıra; kendine has kokusu ve lezzetiyle sevilen Bodrum mandalinası ile yaptığımız cheesecake en sevilen ürünlerimizin başında geliyor. Butik bir anlayışla kendimiz evde ne tüketiyorsak o malzemeleri kullanarak ürünlerimizi hazırlıyoruz. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Cheesecake, badem unlu kurabiye, ekler ve diğer pasta çeşitleri, tatlı tuzlu kurabiyeler, kahvaltılık ürünlerimiz, hamburger ve diğer atıştırmalıklar, dünya kahveleri mönümüzde yer alıyor. Sabah 08.30'da hizmet vermeye başladıklarını belirten Erol, maridecafebodrum Instagram adresi ve www. maride.cafe web sitesi üzerinden sipariş ve paket servis için kendilerine ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.