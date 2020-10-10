Polisiye sanat

Manisa'da yaşayan 2 çocuk babası ve 3 torun sahibi Hidayet Gültekin'in(60) ressamlık tutkusu çocukluk yaşlarında başladı. Sivas'ta heykeltıraş ve ressam olarak çalıştı, tarihi binaların tavanlarını resimlerle donattı. Ancak geçim derdi ile 1980 yıllarında polisliğe başladı.

ROBOT RESİMLER ÇİZDİ

Polislik döneminde de resim yeteneği sayesinde robot resimler çizen Hidayet Gültekin, 32 yıllık görev hayatı boyunca resimden hiç kopmadığını dile getirdi. Gültekin, "Emniyette eşkal ve robot çizim işlerinde çalışmaya başladım. 1996 yılından sonra emniyet teşkilatımız teknoloji takip ederek, artık robot çizimleri bilgisayar ortamında yapılmaya başladı. Ardından beni okul polisliğine görevlendirdiler. Yaklaşık 15 yıl okullarda görev yaptım. Sonra 2014 yılında emekli oldum. Polis memuru olmadan önce ressamlık yapıyordum. 32 yıllık meslek hayatımda resim ve çizim yapmaktan hiç kopmadım" dedi.

TABLODA DERİN İZLER

Meslek hayatı boyunca okullarının duvarlarını resimlerle süsleyip sergiler açan ve öğrencilere resim yapmayı sevdiren Hidayet Gültekin, görevi boyunca şahit olduğu olayların kendisinde derin bir iz bıraktığını ve bunları resimlerine yansıttığını dile getirdi. Gültekin, "Bir tablomda Sivas'ta ailesi ve yakınları tarafından darp edilen kadının resmini yaptım. Kadının ismi Gül'dü. Bende bir gül figürünün içinde o kadının yaşadığı acıları yansıtmaya gayret gösterdim" dedi. Okul polisliği görevi yaptığı zamanlarda hem okulların duvarlarını resimle renklendirdiğini ve hem de birçok öğrenciye resim sanatını sevdirdiğini dile getiren Gültekin, "Duvar resimlerini öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte yapıyorduk. Öğrencilerimize resim kursları veriyordum. Bu çalışmayla öğrencilerimiz bir taraftan sahiplenmeyi de öğrendiler. Kendi okullarını duvarlarına yaptıkları resimleri asla bozmadılar. Daha sonra 66 tane trafonun duvarlarına resim çalışması yaptım. Şimdi de öğrencilere kurs veriyorum. Pandemi sürecinde ailelere destek olmak için 50 çocuğa ücretsiz kurs verdim" diye konuştu.

NERMİN UÇTU