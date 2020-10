Puffer sıklığı

Sonbaharın serin günleri etrafı ele geçirirken, hem bizleri sıcak tutacak hem de şıklığımızdan ödün vermeyeceğimiz kıyafetleri aramaya başladık. Bu arayış sırasında karşımıza bu sezon her yerde görmeye başlayacağımız ve şık olduğu kadar da rahat olan puffer (şişme) montlar çıktı. Hem canlı renklerde hem de koyu tonlarda olan modelleri ile her zevke uygun tasarımı bulunan puffer montlar, rahat ve şık yapılarıyla beğenileri toplamaya başladı. Birçok ünlünün günlük kıyafetlerinde tercih ettiği puffer montlar, New York'tan İstanbul'a her moda şehrini ele geçirmeye başladı.