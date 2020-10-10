  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Puffer sıklığı

Puffer sıklığı

Puffer sıklığı
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Sonbaharın serin günleri etrafı ele geçirirken, hem bizleri sıcak tutacak hem de şıklığımızdan ödün vermeyeceğimiz kıyafetleri aramaya başladık. Bu arayış sırasında karşımıza bu sezon her yerde görmeye başlayacağımız ve şık olduğu kadar da rahat olan puffer (şişme) montlar çıktı. Hem canlı renklerde hem de koyu tonlarda olan modelleri ile her zevke uygun tasarımı bulunan puffer montlar, rahat ve şık yapılarıyla beğenileri toplamaya başladı. Birçok ünlünün günlük kıyafetlerinde tercih ettiği puffer montlar, New York'tan İstanbul'a her moda şehrini ele geçirmeye başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Puffer sıklığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA