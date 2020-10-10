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Haberler Cumartesi Sonbaharın vazgeçilmezi maksi elbiseler

Sonbaharın vazgeçilmezi

Sonbaharın vazgeçilmezi maksi elbiseler
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Büyük bir heyecanla beklediğimiz romantik sonbahar ayları sonunda geldi! Konu sonbahar modası olduğunda vazgeçemediğimiz parçalardan biri de maksi elbiseler. Şık çizme ve ceketlerle kombinlendiğinde harikalar yaratan bu parça, 2020 sonbaharında da kurtarıcınız olacak. Yemekten davetlere, buluşmalardan partilere hemen hemen her yerde giyebileceğiniz maksi elbiseler, romantik ve şık bir hava yakalamak için oldukça ideal. Sokak modasının da en büyük kurtarıcısı olan maksi yani diğer adıyla uzun elbiseler bu senenin vazgeçilmez trendleri arasında.


Fulya TANYOL

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