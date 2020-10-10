Teknoloji soslu adrenalin

DRONE JUMPING

Güçlü motorları ve pervaneleri sayesinde birleştirilerek bir insanı taşıyacak güçte olan drone'ler tarafından yükseltilen sporcular kendilerini boşluğa bırakıyorlar. Paraşüt açarak inişlerini tamamlayan sporcular yakın bir gelecekte paraşüt kullanmaktan da vazgeçebilirler.



HARDCOURT BIKE POLO

Geleneksel at üzerinde oynanan polonun akrobatik hareketler yapmaya müsade eden bisikletler kullanılarak yapılan güncellenmiş versiyonu diyebiliriz. Sporcuların hem bisiklet üzerindeki hakimiyeti hem de vuruş becerilerinin üst düzeyde olmasını gerektiren spor dalını oynamak başlı başına büyük bir yetenek. İkişer kale ve iki farklı takımın gol atma amacıyla piste çıktıkları mücadeleler oldukça eğlenceli gözüküyor.



CLIFF-CAMPING

Yüzlerce metre yükseklikte kamp yaparken aynı zamanda yarasa gibi asılı kalacağınız bu kampçılık türünde yanınıza yeterince su ve yiyecek almayı unutmayın. Tuvaletiniz geldiği zaman gece karanlığında başınızın çaresine bakacağınızı da aklınızdan çıkarmayın. Bulutların üzerinde masalsı bir kamp yapmak için cliff camping'i bir kere denemek bile eşsiz bir deneyim olacak.



STREET LUGE

Asfalt bir parkurda, yarışmacıların sırtüstü yatarak yarıştıkları street luge'de sporcuların ulaştıkları hız 160 km'yi bulabiliyor. Özel olarak dizayn edilmiş yarış ekipmanları sayesinde, kaykayı andıran tahtaları sayesinde son sürat yokuş aşağı giderlerken, zemine paralel şekilde ilerlemenin tadını çıkartıyorlar. Herhangi bir fren ya da direksiyon kontrolünün olmadığı bu adrenalin dolu sporda, sürücüler oldukça dikkatli olmak zorunda. Pistin çukurlardan ve tümseklerden arınmış olması büyük bir öneme sahip.



ZORBING

Küreyle yuvarlanma olarak tarif edeceğimiz bu eğlenceli spor dalı gün geçtikçe daha da çok insanın dikkatini çekiyor. Şeffaf devasa bir topun içine girerek eğlenebileceğiniz zorbing, oldukça eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Yüksek bir tepeden aşağıya doğru yuvarlanarak eğlenebileceğiniz gibi, arkadaşlarınızla birbirinize çarpışarak da bu oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.



WING WALKING

Kökeni 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar dayanan ring walking, teknolojinin de ilerlemesi sayesinde bambaşka bir boyuta ulaşmış durumda. Uçağın kanadında ya da gövdesinde gezinerek yapılan bu extreme spor türünde, uçağın akrobatik hareketlerine eşlik eden sporcu dilerse kanatlardan atlayışını yapıyor, dilerse uçakla birlikte piste geri dönüyor.



Melih DEMİRTAŞ