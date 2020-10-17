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Haberler Cumartesi Balıkçıların korkulu rüyası turistlerin gözdesi: Mavi yengeç

Balıkçıların korkulu rüyası turistlerin gözdesi: Mavi yengeç

'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bir dönem ağları yırttıkları için balıkçıların 'korkulu rüyası' olan mavi yengeçler, şimdi restoranların menülerini süslüyor. Bölgedeki balıkçılar tarafından tutulan, rengi ve irilikleriyle dikkat çeken protein değerinin yüksekliği nedeniyle doğal afrodizyak olarak nitelenen mavi yengece, özellikle yabancı turistler gösteriyor.

Balıkçıların korkulu rüyası turistlerin gözdesi: Mavi yengeç
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Köyceğiz Gölü'nden başlayan Dalyan Nehri'nin denize döküldüğü noktada avladıkları kefalleri iç piyasanın yanı sıra Arap ülkelerine de ihraç eden Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, şimdi de bölgedeki mavi yengece yöneldi. Kooperatif üyesi balıkçılar tarafından yakalanan ve irilikleriyle dikkati çeken, doğal afrodizyak olarak nitelenen mavi yengeçler, yöredeki turistik restoran ve tesislerin menülerinde yer alıyor. Yengeçler, daha çok ızgarada pişirilip, servis ediliyor. Et kalitesi ve ekonomik değeri bakımından gelişmiş ülkelerde lüks bir ürün olarak oldukça yüksek fiyatlarla satılan mavi yengece, yöreye gelen özelikle yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Dalyan Kanalı'ndaki plankton, balık, bitki, yumuşakça ve kabuklularla beslenen, göğüs ve kıskaç etleri yenilen mavi yengeçlere özellikle turistlerin yoğun olarak geldiği 15 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında yoğun talep oluyor.

ERKEKLERİ AVLANIYOR
Daha çok erkek mavi yengeç avlanıyor. Balıkçılar, daha lezzetli olmasına rağmen, yakaladıkları erkeğe göre daha küçük boyda, sarımsı ve kıskaçları kırmızı olan dişi mavi yengeçleri, üreyip nesillerinin devam etmesini sağlamak için suya geri atıyor. Mavi yengeçlerin eti gıda sektöründe, kabukları da kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirten Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, "Son 3 yıldır mavi yengece ciddi bir talep olmaya başladı. Daha önceleri de yörede mavi yengeç vardı. Ancak, kayda değer görülmüyordu, kıymeti bilinmiyordu. Hatta, bir dönem balıkçıların ağlarını yırttığı için mavi yengeçler korkulu rüyamızdı" dedi.

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