Deri montun devri geçmiyor

Deri, kalite ve zarafeti yansıtır. Derinin en çok yakıştığı kıyafet iste tabii ki giyen kişiye apayrı bir hava katan mont ve ceketlerdir. Deri ceket, deri mont her zaman modada trend olmuştur. Derinin şıklığı, cazibesi ve çekiciliğinin giyim parçalarında sıkça tercih edilmesinin nedenlerinin başında geliyor. Birçok moda tasarımcısının, stilistin ve ünlünün kreasyonundan asla çıkarmaya kıyamadığı deri parçalardan biri olan deri ceketler ise her dönem asaletin ve şıklığın en güzel dışa vurumu olmuştur. Gerek spor giyimde gerekse klasik giyimde deri ceket modellerinde bel kısmının oturduğu dar kesimler, yeni sezonda vitrinlerde daha sık karşımıza çıkacağa benziyor. Deri ceketlerin tercih edilmesinde etkin rol oynayan bir diğer unsur da her mevsime ayak uydurmasıdır ve modası asla geçmez.