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Haberler Cumartesi Leopar tahtını zebraya bırakıyor

tahtını zebraya bırakıyor

Leopar tahtını zebraya bırakıyor
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Vahşi desenler denince akla ilk leoparlar geliyor olabilir... Ancak 2020'e damgasını vuran desen zebra oldu! Hayvan desenleri tarzını süsleyen leoparlar bu sezon tahtını zebra desenlerine bıraktı. Siyah beyaz çizgileriyle farklı bir havası olan zebra desenleri, seksenli yılların parti kıyafetleri ile giyiliyordu. Eksantrik stillerin vazgeçilmezi olan zebralar, uzun bir süre ikonların sokak stillerini süsledi. Siyah bir pantolon ile zebra desenli bluz veya kot-tişört ile kombinlediğiniz zebra desenli bir ceket gibi. Eğer baştan aşağı zebralara bürünmeye hazır değilseniz, sadece ayakkabınızda kullanabilirsiniz.

FULYA TANYOL

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