Seyahate evinizi de götürün

Manisa'nın Salihli ilçesinde Çağlar-Damla Kelebek Gökgün çifti, doğaya tamamıyla entegre olabilen, hayat döngüsünü tamamladığında da geri dönüşüme katılıp doğaya zarar vermeyen bir mobil ev hayal etti. Bu sayede ortaya çıkan Seyyah Ev projesi, hem doğa ile iç içe bir konaklama imkanı sunuyor hem de çok özel anların yaşanacağı bir mobil ev deneyimi sağlıyor.



BİR HAYALLE BAŞLADI

Seyyah Ev projesi hakkında bilgi veren Gökgün çifti, "Aslında her şey bir hayalle başladı. Ortada henüz salgın yokken bir toplantıda, seyahat kültürünü değiştirecek fikirler üzerine konuşuyorduk. Etrafımızdaki herkesin hayali 'doğaya dönüş'tü. İnsanlar, toprakla iç içe olmak istiyordu ve şehirden ne kadar sıkıldıklarından bahsediyorlardı. Yıldızları göremediklerinden şikayetçilerdi, sessizlik ve huzuru aradıklarını anlatıyorlardı. 4 duvar arasında yoga yapmanın ironisine dem vuruyorlardı ya da şehirdeki domateslerin süngere döndüğünden şikayetçilerdi. Biz de dedik ki, hayal ettiğiniz doğaya dönüşü, en azından tatillerinizde yaşamalısınız. Doğanın derinliklerinde, otel odası konforuna yakın seviyede konaklayıp, sebze-meyvenin en tazesini yiyip, ormana karşı yoga yapıp, sabah kahvenizi denize karşı yudumlayabilmelisiniz. Kaldığınız ev de doğa dostu olmalı, kendi enerjisini üretmeli, doğada sadece suya ihtiyaç duyarak hayatına devam edebilmeli. Tebdil-i mekanda ferahlık vardır dedik, evi sabit bir yere yerleştirmedik. Aylar süren araştırmalarımız sonucunda, güvenliği sağlanmış, belirli konseptlerde yaşamını sürdüren işletmelerin arsalarında ufak köşeler tahsis ettik. Evlerimiz belirli dönemlerde bu arsalarda sizleri konaklama için bekliyor olacak ancak siz kendilerini diğer arsalarımıza davet ederseniz, illa ki icabet edeceklerdir."



AYNI EV, 3 FARKLI NOKTA

Sürekli mobil olmak isteyen misafirler için tur paketi olarak da satın alınabilecek, örneğin 15 günlük tatilinizde 3 farklı noktada, aynı evde, doğanın göbeğinde konaklayabileceksiniz. Kendi elektriğini güneş enerjisi sayesinde üreten ev suyu tasarruflu kullanıyor. Doğaya zararı olmayan materyaller kullanıldığı için atık suyu tarımda kullanılabiliyor. Küresel iklim krizine direkt olarak aksiyon gösteren, sürdürülebilirlik mantığı ile üretilmiş ev, her 2-3 ayda bir, Kapadokya, İzmir, Kaş, Bodrum, Fethiye, Çanakkale gibi şehirlerde farklı konseptlerde kullanılan arsalarda, doğa ile iç içe konaklama deneyimi sunuyor. Seyyah Ev sayesinde Kapadokya'da sıcak hava balonlarını izleyebileceğiniz bir vadinin içinde uyanacak, Kaş'ta denize karşı güneşin doğuşunu seyredip Bodrum'da organik tarım yapılan bir alanda temiz havaya doyacaksınız.