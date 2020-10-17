Tarihin derinliklerine yolculuk

Duvar resimleri, dehlizleri, katakompları ve büyüleyici odalarıyla keşfedilmeyi bekleyen bu şehirler dünyanın pek çok noktasında bulunuyor. Savaşlardan, yırtıcı hayvanlar ve doğal afetlerden korunmak amacıyla inşa edilen bu büyüleyici şehirler gizemli dünyaların kapısını aralıyor.

AĞIRNAS YER ALTI ŞEHRİ

Ağırnas da kıraç ve volkanik olan arazi yapısıyla yer altı şehirlerinin inşa edilmesine oldukça elverişli bir bölgedir. Kayseri kent merkezine yaklaşık 30 km mesafede konumlanan Ağırnas mahallesi, 3000 yıllık geçmişiyle pek çok yer altı şehrine ev sahipliği yapmaktadır. Ağırnas yer altı şehri dar bir geçitten vadilere açılan pek çok odayla birbirine bağlantılıdır. Tamamen insan gücüyle oyularak muhteşem bir yaşam alanına dönüşen Ağırnas mutlaka görmesi gereken yerler arasında.







MUCUR YER ALTI ŞEHRİ

Mucur yer altı şehri Kırşehir'in en önemli turizm noktalarından biri. Tüf kayaların oyulmasıyla inşa edilen bu büyülü şehir 8 metre derinliğe sahip. M.S. 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bu yer altı şehri Anadolu'daki ilk Hristiyan topluluk tarafından inşa edilmiş. Şehrin 42 odası bulunuyor ve toplam 3 kattan oluşuyor. Fakat şu an için sadece ilk 2 katın temizliği yapılmış. Bu sebeple ziyaretçilerin diğer kata girmesine izin verilmiyor. Hava sirkülasyonunun sağlanması için yapılan bacalar günümüze çok fazla hasar görmeden ulaşmış. İbadet yerleri, mutfakları, ahırları ve havalandırma sistemiyle pek çok kişinin ilgisini çeken yer altı şehrini yılın her ayı ziyaret etmek mümkün.





KAYMAKLI YER ALTI ŞEHRİ

Nevşehir'e yaklaşık 20 km mesafede olan Kaymaklı yer altı şehrinin tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. Tüf kayaların oyularak yapıldığı bu şehrin yapımına Hititler döneminde başlanmış. Roma ve Bizans dönemlerinde ise var olan yer altı şehirleri genişletilerek bugünkü haline dönüştürülmüş. Derinliği 40 metre olan bu şehir 8 kattan oluşuyor. Yıllık ortalama 700 bin kişinin ziyaret ettiği Kaymaklı Yer Altı Şehri'nin sadece ilk dört katı ziyarete açık. Burası normal bir toplumun yaşamına devam edebilmesi için gerekli olan bütün donanıma sahip. Birbirine dar koridorlarla bağlı olan pek çok oda, salon, su kuyusu, havalandırma sistemi, ahır, mutfak, şarap mahzeni ve hatta kilise bulunuyor. Bölgede bulunan hemen hemen her evin Kaymaklı yer altı şehrine bağlantısı bulunuyor. Yöre halkı evlerinin avlusuna açılan şehrin odalarını günümüzde hala kiler ya da depo olarak kullanmaya devam ediyor.





DERİNKUYU YER ALTI ŞEHRİ

M.Ö. 4. yüzyıldan beri var olan Derinkuyu yer altı şehri pek çok medeniyetin doğuşuna ve yok oluşuna şahitlik eden nadir yerlerden. Yaklaşık 50.000 kişinin yaşayabileceği şekilde dizayn edilen bu şehir, oldukça uzun ve zahmetli bir yapım aşamasından geçmiş. Bu anlamda dünyanın en büyük ve en ünlü yer altı şehirlerinden biri olan Derinkuyu, büyük bir topluluğun tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde inşa edilmiş. Mühendislik harikası yapısıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakan şehirde; havalandırma bacaları, banyo, tuvalet, ahır, okul, mutfak, salon ve çok amaçlı odalar bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın en eski akıl hastanesi de burada yer alıyor. Derinkuyu yer altı şehri yılın her ayı ziyaret edilebilir.