Cunda’da Ege lezzetlerine Salih usta yorumu

Denizin deniz koktuğu, rüzgar tınılarının kulaklarınızda tatlı bir melodi gibi fısıldadığı bir sonbahar sabahı... Usta şair Can Yücel'in nefis şiirindeki gibi sonbaharın en güzel günlerinin yaşandığı bu günlerde Ayvalık'ı, Cunda'yı yaşamak o mistik havayı, tarihi dokuyu solumak, zeytinyağının erken hasatının kokusunu almak, tatmak isteyenlerin rotası Ayvalık ve tabi ki Cunda'dır. Doğanın bizlere sunduğu nadide güzelliklerden binbir tona sahip masmavi denizi, tarihi güzellikleri, Arnavut kaldırımları, taş binaları, defne, zeytinyağı, dağ kekiği ve iyot kokusunun birbirine karıştığı insanın ömrüne ömür katan doğa harikası bir yerdir Cunda... Kendine özgü güzellikler barındıran Ayvalık, doğası mimarisi, yemek kültürü coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır. Özellikle yemek kültürüyle öne çıkan Ayvalık, eşsiz Ege mutfağının da öne çıkan bir temsilcisi. Bunda Türkiye'de üretilen en kaliteli zeytinyağının, taptaze ve çeşitli ürünleri ile balık bolluğunun, yetişen çok çeşitli yöresel otların, peynir çeşitlerinin, Türk ve Yunan kültürel etkileşiminin ve elbette usta ellerin payı var.

ÖMRÜNÜN 35 YILI

Lezzet durağımız, Ayvalık Cunda'nın Cunda, Ayvalık ve Ege mutfağının eşsiz lezzetlerini harmanlayarak sunan simge mekanlarından Cunda Körfez Restoran. 2012 yılında kurulan "Körfez Restoran" ya da müdavimlerinin daha çok kullandığı ismiyle "Salih'in Yeri" gerek lezzetleri gerek özgün taş binasıyla Cunda'nın simge mekânlarından... Nedeni ise her şeyini buraya adamış, ömrünün 35 yılını bu sektörde geçirmiş, yüreğini, sevgisini bu işe veren Salih ustanın varlığı, her şeyin doğal ve taze olması. Tabi ki Salih ustanın kendi üretimi ve doğanın sunduğu zenginlikleri en natürel doğal haliyle bizzat kendi yetiştirdiği sebzeleri, elleriyle topadığı ot çeşitleri ve zengin deniz ürünlerini, Ayvalık Cunda Ege mutfağını harmalayarak yaptığı mevsimine göre değişen 300 çeşit meze ve enfes arasıcaklarıdır. Öyle ki masada vazoların içindeki çiçekleri bile kendisi dağdan toplar.

FERAH MEKAN

Cunda'ya gelip de Salih ustanın enfes lezzetleri tatmadan gidilmez. Balık çeşitleri hem bol hem de taptaze. Ferah ortamı, özgün yapısı, titiz personeli ile Cunda ziyaretçilerinin vazgeçemeyeceği bir yer... Burası, sahil kenarında bir sıra boyunca yan yana uzanan restoranlardan sadece lezzet farkıyla ayrılmıyor... Dip dibe oturmuyorsunuz yan masayla, bir curcuna içinde değilsiniz, oldukça dingin ve ferah bir mekân... Salih Usta, son dönemde bu enfes lezzetlerinin yanında mekanın dekorasyonunda ve bahçesinde çok özel düzenlemeler yapmış. Çok güzel, ferah, iç açıcı bir ambiyans oluşmuş.



YÜZLERCE ÇEŞİT

Yüzlerce çeşit farklı ürün sunan mekanda hiçbir yerde bulamayacağınız çok özel lezzetleri bulmak mümkün. Salih usta Ayvalık'ın bütün ot çeşitlerinin bulunduğu muhteşem bir salata ortaya çıkarmış. Soğuk mezede enginarı bütün yıl yiyebilirsiniz. Deniz börülcesi, brokoli salatası, midye dolma, lakerda, kalamar salatası, karides salatası, ahtapot salatası, deniz ürünleri kokteyl gibi zengin ürünlerinden oluşan mezeler; midye tava, kalamar tava, karides bademli, kalamar ızgara, kalamar dolma gibi nefis ara sıcaklar; günlük balık çeşitleri, balık yemek istemeyenler için ızgara çeşitleri ve küçük misafirler için çocuk mönüsü olarak da köfte ve balık köfte sunulmaktadır.



ÖZEL TARİFLER

Salih ustanın spesiyali Körfez Lokumu; Balık, ahtapot, karides, kalamar ve özel bir sosla kaplandıktan sonra özel sunumuyla servis edilmekte muhteşem bir tat. Körfez Retoran'da kültür balığı kesinlikle bulunmamakta ve yerli kalamar kullanılmaktadır. Kalamar, tava yerine ızgarada pişiriliyor. Bütün kızartmalarda zeytin yağı kullanılıyor. Girit ezmesi; 4 çeşit peynire badem, fındık, ceviz ve Ayvalık'ın meşhur zeytinyağı da konulunca lezzetine doyum olmuyor. Isırgan otlu fener kavurmada Salih ustanın özel lezzetlerinden. Balık çeşitleri mevsimine göre değişmekle birlikte Levrek sarma, asma yaprağında levrek ızgara, dülger (peygamber balığı) denemelisiniz. Dil balığı safranlı, beyaz şaraplı, kekikli yapılıyor. Tatlılarda taze lordan yapılan Körfez tatlısını mutlaka tatmalısınız. İncir, kabak her çeşit özel tatlı mevcut. Son söz bugün mutfak kültürümüze gastronomimize yaptığı özel ürünlerle büyük katkı sunan 30 yıldır bu sektörde olan Salih usta, işine olan sevgisini bu sözcüklerle ifade ediyor. "Bu iş, benim tutkum, hayat ritmim, her şeyim" demektedir.

Sezer ALTAN