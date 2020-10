Dijital vatandaş olmanın 5 basit kuralı

DİJİTAL dünyanın iş ve özel hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesinin ardından "Dijital Vatandaşlık", son dönemlerin en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Dijital dünyadaki ortak alanların yanlış ve etik olmayan şekilde kullanılmasından dolayı oluşan sorunlar nedeniyle dijital vatandaşlık kavramının önemi ise her geçen gün daha da artıyor. İşte iyi bir dijital vatandaş olmanın ve dijital dünyada iyi bir vatandaş olarak iş ve özel hayatı yönetmenin 5 kuralı...



DİJİTAL TOPLUMUN BİLİNCİNDE OLMAK

Her bireyin hem toplumun hem de dijital toplumun bir parçası olduğunun bilincinde olması, dijital vatandaşlığın başladığı yerdir. İyi bir dijital vatandaş, bu bilinçle hareket eden ve herhangi bir platformda görüş bildirirken veya yorum yaparken tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi saygılı olan bireydir.



ÇEVRİMİÇİ DAVRANISLARIN ETİK SONUÇLARINI BİLMEK

Dijital vatandaşlığın en hassas ancak sıkça göz ardı edilen noktalarından biri dijital parmak ya da dijital ayak izidir. Her dijital kullanıcı, internette paylaşılan şeylerin asla kaybolmayacağının bilincinde olmalıdır.



MÜLKİYET HAKLARINA KARSI SAYGILI OLMAK

Her birey, dijital ortamda yer alan kaynakları kullanmak için izin almalıdır. Ya da mülkiyet hakkı bulunan bilgileri, belgeleri, çalışmaları dijital dünyada paylaşırken mutlaka kaynak göstermelidir. Ayrıca dijital dünyada yer alan film, oyun ve müzik gibi eserlerin telif hakkını ödemeksizin yüklemenin ve kullanmanın suç olduğu unutulmamalıdır.



KENDİNE KARSI SAYGILI OLMAK

Dijital dünyada, diğer kullanıcılara olduğu kadar her bir kullanıcının kendisine de saygısı önem taşımaktadır. İyi bir dijital dünya vatandaşı, başkalarının hakları kadar kendi haklarına da saygı duyan kişidir. Her birey, dijital ortamda öncelikle kendine saygı duymalı, yer aldığı platformlarda uygun adlar seçmeli, kişisel bilgilerini, özel yaşantısı, yaşadığı olayları paylaşırken özenli ve dikkatli davranmalıdır.



TEKNOLOJİYİ KÖTÜYE KULLANMAMAK

Online dünyada da etkileşim ve iletişim kurarken doğru, etik ve ahlaki davranışlar sergilemek önem taşımaktadır. Her birey, dijital dünyada da neler paylaştığına dikkat ederek; din, dil, ırk vb. kavramlar özelinde rencide edici tavırlar takınmamaya özen göstermeli, teknolojiyi kötüye kullanmamalıdır.