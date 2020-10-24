Kasımpaşa - Göztepe I 11'ler belli oldu

Kasımpaşa ve Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İstabul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa'nın yarın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

23 Ekim Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD1'den naklen ekranlara gelecek.

11'LER BELLİ OLDU!

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Hodzic, Koita, Yusuf Erdoğan

Göztepe: İrfan Can, Marko, Yalçın, Atınç, Berkan, Gassama, Massoro, Guilherme, Soner, Halil, Idey