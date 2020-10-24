“Ooo Nejat beyler de Bodrum’a yerleşmiş”

980'li yılların ağır siyasi havasından çıkmış Türk halkının bu karanlık günleri unutması için biraz eğlencenin hiç fena gitmeyeceği düşünülen yıllarda imdâda "taverna müziği" yetişti. Önce yemek müziği, sonra da "kurtlarıdökmek" için hareketli müzik ihtiyâcı-nı karşılayan tavernaya gitme kavra-mı şimdiki sosyal medya salgı-nı gibi ortaya çıkıverdi. Artık doğumgünleri tavernada yapılıyor, nişan ve düğün törenleri taverna orta-mında düzenleniyor-du. Diskoların, gece kulüplerinin, müzik-hollerin pabucu dama atılmıştı. Artık devir, "tavernacılar" devriy-di. Tavernaya gidebilen-ler kurtlarını Tarabya'da dizi dizi sıralanan taver-nalarda dökerken, gideme-yenler ise ardı ardına piyasa-ya çıkan taverna kasetlerini alıp dinliyordu. "Dostlar Tavernası" diye seri kasetler ardı ardına çıkıyordu. Taverna müziğinin önde gelen isimleri bir arada çalı-yor, söylüyordu. Şantörlerin şarkı sözleri arasında, "cis tak" ritm eşliğinde söylediği "Ooo, kimleri görüyorum" şeklindeki söz-ler, dinleyenlerde bir samimiyet havası oluş-turuyordu. Bu söz o kadar popüler olmuştu ki, artık insanlar birbirlerini sokakta gördü-ğünde "ooo kimleri görüyorum" diye takı-lıyordu. İşte o taverna döneminin en sevilen isimlerinden biriydi Nejat Alp... 50 yıla yakın müzik sektöründe olan, 87 albüme imza atan, 80' li 90'lı yılların, İstanbul'un taver-na müziğinin kalbi olan Tarabya'da gece-lerin unutulmaz ismi Nejat Alp'in zirveye tırmanması, piyanosuyla müziğe yeni bir yorum katışı ve taverna kültürünü insanlarla buluşturmasıyla başladı... Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman hüzünlü aşk şarkılarıyla, her yaşın yüreğine dokunan Nejat Alp, şimdilerde çok sevdiği Bodrum'da yeni şarkılarıyla sahnelerde yer alıyor. Alp'in "Sen miydin sevgilimi çalan", "Unuturum sandım", "Agora meyhanesi." "Yenildim gözlerine", ve "Kim bu güzel" gibi O unutulmayan ve halen popülerliğini koruyan birçok şarkısı bulunuyor.



BİR DAHA DÖNMEYECEĞİZ

yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp radikal bir karar alarak 8 yıl önce Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti. Sessiz ve sakin bir hayat yaşayan Nejat Alp Bodrum'un kendisine çok iyi geldiğini bir daha İstanbul'a dönmeyi düşünmediğini dile getirdi... Hayatının geri kalan yıllarını Bodrum'da geçireceğini de belirten usta sanatçı Nejat Alp "Bodrum çok farklı bir yer. Dünya'nın cennetinde yaşamaktır bana göre. Keşke daha önce gelseymişim Bodrum'a. Artık başka şehirde yaşamam, İstanbul'a konserlere bile zorla gidiyorum. 8 yıl oldu Bodrum'da yaşamaya başlayalı. Ömrümüzün geri kalanında Bodrum'da yaşayacağız İnşallah" dedi . "Eşime gidiyor muyuz?" dedim, o da kabul etti. Türkiye'nin birçok güzel yeri var oralara da taşınalım demiştim hiç kabul etmemişti. Bodrum'a yerleşelim dediğimde tereddüt etmeden evet dedi. Bodrum'a ilk 1974'de gelmiştim burası köy gibiydi. Şimdiki Bodrum bambaşka. Her aradığınızı bulabiliyorsunuz. Buraya yerleştikten sonra İstanbul'daki o stresimiz hiç kalmadı. İstanbul'da insanın ruhu kararıyor. Biz Sariyer'de oturuyorduk. Orası da çok güzeldi ama burası güllük gülistanlık geldi. Cennet gibi geldi bize. Bodrum'da her şeyin kendisine çok iyi geldiği ifade eden usta sanatçı Nejat Alp, 9 yıl aradan sonra çıkardığı "Hatasıyla, Sevabıyla" isimli albümüyle müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Sanat hayatında 50'inci yılını yaşadığını belirten Alp, sanatçı emekli olmaz sürekli üretir dedi ve yeni bir albüme imzasını attı. 50 yıllık sanat hayatında 87'inci albümü yapan sanatçı, 9 yıl aradan sonra "Hatasıyla, Sevabıyla" isimli albüm çalışmasını tamamladı. Kendi eserlerine de yer veren usta sanatçı 3 Türk Sanat müziği, 1 Türk Halk müziği ve 6 fantezi müzikten oluşan albümü 23 Ekim'de müzik piyasasına girdi.



50 YILDA 87 ALBÜM

9 yıldır albüm yapmamıştım, en son 2011 yılında çıkarmıştım Bu sene Allah kısmet etti 10 şarkılık güzel bir albüm yaptım, Cuma günü çıktı 87'ci albümüm oluyor bu benim, Her seferinde yeni bir evladım oldu gibi geliyor bana. Çünkü çok uğraşıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ve günler bir birine giriyor. Bu dönemde Bodrum bana bir ilham kaynağı oldu ve güzel bir albüm çıkarttım"



BODRUM'DA GÜNLERİM HEP MÜZİKLE GEÇİYOR



ALP, "Sanatçının emekliliği olmuyor. Sanatçı olmanın yaşı da yoktur, emekliliği de. Ben başka bir iş yapamam ki, ömrüm boyunca müzisyenlik yaptım. Halen çalışıyorum. Evimde geçirdiğim hiçbir boş vaktim yok. 8 saat bilgisayarın başında oturur kayıtlar yaparım, yeni parçalar üretirim. Hep müzikle uğraşırım. Hayatım müzikle geçiyor benim" şeklinde konuştu.



1970 YILBASINDA SAHNE HAYATINA BASLADI

YARIM asırdır müzisyenlik yaptığını da sözlerine ekleyen Nejat Alp "Tam 50 yıl oldu sanat hayatına başlayalı 1969'u 1970'e bağlayan yılbaşı gecesi başlamıştım müzik hayatına 2020'de tam 50 yılı tamamlamış oldum. Yarım asır olmuş, söylerken kolay geliyor insana. Çok güzel anılar biriktirdim. Başarılı bir iş yaptığıma inanıyorum. Önce Allah'a inanıyorum, onun sayesinde oldu bunlar. İnsanlar sevmeseydi ben de üretemezdim. Gerçekten sevdiler, inandılar ve dinlediler, ben de yeni bir şeyler üretmeye çalıştım. Hala de üretiyorum" dedi.



Tuba AYHAN