Saçlarda milenyum pembesi

Instagram'ın sokak modasını beslemesi ile beraber pembe saç rengi trend olmaya başladı. Çoğu yerde milenyum pembe olarak da telaffuz ediliyor. Kendi içinde birçok tonu olan pembenin son günlerde sosyal medyanın her yerinde olduğunu görebiliyoruz. Sosyal medya sitesi Tumblr' da gerçek anlamda bir rüzgar gibi esiyor. Her geçen yıl güzelliği daha iyi anlaşılabilecek saç rengi olduğunu düşünüyoruz. Direkt büyük değişimlere cesaret edemeyenler için kısmi pembe değişimler sunuluyor.