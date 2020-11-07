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Haberler Cumartesi Çizmeler dizüstünde

Çizmeler dizüstünde

Çizmeler dizüstünde
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Sonbahar-Kış sezonunun belki de en popüler parçalarından biri dizüstü çizmeler. Feminen görünümü ve şıklığı sayesinde kombinlerin anahtar parçası olacak dizüstü çizme modellerini sizin için inceledik. Sokak stilinin ve moda bloggerlarının vazgeçilmez parçası haline gelen dizüstü çizmeleri çok sevdik. Soğuk kış günlerinin kurtarıcısı olan çizme modelleri hem çok çekici hem de havalı. Salaş kazak modelleri veya tişört modelleri ile de kombinleyebileceğiniz çizmeler ile asi ve cool bir görünüm elde edebilirsiniz. Sezonun bir diğer trendi olan sweatshirt modelleri de dizüstü çizmeleri kombinleyebileceğiniz en iddialı parçalar arasında.

Fulya TANYOL

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