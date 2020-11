İhlal edilen: trafik kuralları hayatınıza mal oluyor

Resmi kaynakların kamuoyuyla paylaştığı son verilere göre geçtiğimiz yıl Türkiye'de 1 milyon 168 bin civarında trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazaların 993 bin 248'ini maddi hasarlı, 174 bin 896'sını ölümlü-yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yaşanan kazalar incelendiğinde, kazaların en temel trafik kurallarını ihlal etmek ve dikkatsizlik sebebiyle ortaya çıktığı istatistiklere yansıdı. İhlal edilen kurallar şöyle sıralanabilir:



AŞIRI HIZ VE LİMİTLERİNE UYMAMAK

Türkiye genelinde, meydana gelen trafik kazaları nedenleri arasında "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" ilk sıralarda yer alıyor. Aşırı hız yapmak aracın kontrolden çıkma ihtimalini artırmasının yanı sıra olası bir tehlikeyle karşılaşıldığında durma mesafesini de önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca yasal hız limitini aşmak, kazanın sonuçlarının da ağırlaşmasına neden olmaktadır.



ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANMAK

Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu da alkollü araç kullanılması sebebiyle yaşanmaktadır. Alkol almak araç sürücüsünün dikkatinin dağılmasına neden olarak, hem kendi aracı hem de diğer araçlar için kaza riskini maksimuma çıkartmaktadır.



EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK

Araç içerisinde bulunan ve genelde üç sabit noktası olan emniyet kemeri, araç sürücüsünün ve diğer yolcuların şiddetli bir kaza esnasında dışarı fırlamalarını engellediği gibi doğru bir pozisyonda yolculuk yapmalarına da olanak sağlar. Araç içerisinde can kurtaran vazifesi gören emniyet kemerini takmamak, yaşanan kazalarda ölüm ve yaralanma riskini doğrudan artıran faktörlerin başında geliyor.



TRAFİK İŞARETLERİNE UYMAMAK

Sürücülerin yanlış davranışlarından ve trafik kurallarına uymamalarından kaynaklanan kazalar da can ve mal kaybına neden olan faktörlerin başında geliyor. Özellikle trafik ışıklı ve sesli trafik işaretlerine, trafik levhalarına ve yer işaretlemelerine uyulmaması bu kazaların en önemli nedenleri arasında yer alıyor.



HATALI SOLLAMA YAPMAK

Hem araçtaki sürücünün hem de diğer sürücülerin güvenliği için güvenli sollama yapmak oldukça önemlidir. Her yıl trafikte yaşanan ölümlerin ve yaralanmaların nedenleri arasında hatalı sollama yapılması üst sıralarda yer almaktadır.



DİĞER HAYATİ İHMALLER

Sinyal vermeden dönüş veya şerit değiştirmek, takip mesafesine uymamak, sinyal vermeden dönmek, yasak yere park etmek, şerit ihlali yapmak, fazla yolcu taşımak gibi kural ihlalleri de hem can hem de mal güvenliğine neden olan diğer önemli nedenler arasında yer alıyor.