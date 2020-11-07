Her kadının gardırobunda olan ve kurtarıcı bir giyim parçası aynı zamanda da kış modası: panço. Panço, soğuktan korumasıyla mont gibi ama rahat ve şık görüntüsüyle kadınların vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Pançonun genellikle bohem bir tarz yarattığını olduğunu inkar etmek mümkün değildir. Pançonuzu bohem tarzda kombinlemek için birkaç öneriye dikkat etmeniz gerekmektedir. Pançonuzu kontrast renkler ile birleştirmelisiniz. Aynı zamanda bohem tarzı yakalayabilmek için ayakkabı ve şapka da çok önemlidir. Ayakkabı seçiminiz kesinlikle düz bir spor ayakkabı olmamalı, şık bir görünüş için bootieleri tercih etmelisiniz. Pançonuz ile birlikte kullanacağınız bir şapka hem şık görünmenizi sağlayacak hem de kışın sizi sıcak tutacaktır.