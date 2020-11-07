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Haberler Cumartesi Renkli maskaralarla canlı bakışlar

Renkli maskaralarla canlı bakışlar

Renkli maskaralarla canlı bakışlar
Giriş Tarihi: 7.11.2020

CANLI makyajları çok seviyoruz! Minik dokunuşlarla makyajına daha renkli ve canlı bir görünüm eklemek için ihtiyacınız olan tek şey renkli maskara! Mavi, pembe, mor maskaralar kirpiklerinizi uzatırken aynı zamanda sıra dışı görünmelerini sağlıyor. En güzel renklere ve en iyi formüle sahip renkli maskaralar son zamanlarda radarımıza girdi. Hep siyah kullandığınız maskaranızda radikal bir değişikliğe gitmenin vakti geldi. Bakışlarınıza canlılık katarken sıra dışı bir görünüm de elde edebileceksiniz.

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