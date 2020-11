Şarkılarımı Akalın’dan duymak istiyorum

Hatice Nilüfer Karadaş tam bir edebiyat aşığı... Küçük yaşta kitaplarla kurduğu bağı arkadaşlarıyla oyun oynamaya tercih eden Karadaş, yazdığı şiirler, öyküler ve yazılarla devam ettiriyor. Farklı bloglarda okuyucusuyla buluşan Karadaş'in yerel gazetelerde yayınlanan köşe yazıları da okuyucuyla buluşma mecraları arasında. Şarkı sözleri ve film senaryoları da yazan Karadaş, ilk kitabı Nilüferce'yi okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Şarkı sözlerine besteler yaptığını dile getiren şarkılarını Demet Akalın'ın seslendirmesini hayal ediyor. Hatice Nilüfer Karadaş edebiyatla geçen hayatının kısa hikayesini anlattı...



● Edebiyatla yolunuz nasıl kesişti? Edebiyatla yolum ilkokul yıllarında kesişti. Okulda zaten notlarım yüksekti ve çok okurdum. Öyle ki kendi yaş gurubumu bitirip ileri yaş romanlarını okurdum. Okumak sanki en büyük dünya keşifiydi bana. Arkadaşlarım oyun oynamaya çağırırlar, bense okuduğum romanlardaki yolculuğumdan kopamazdım. Daha sonra bu, bana hayal gücü bıraktı. İyi hayal kurabilmek küçük yaşta hikayelere başlamama sebep oldu. Tabii kalemim edebiyatla beslendiği için hikayelerim ödüllü olmaya başladı.



DRAM VE KOMEDİ İÇ İÇE

● Hangi dallarda eserler üretiyorsunuz? İlk olarak şiirler ve hikayelerle başladım daha sonra skeç ve oyun yazdım. Dram ve komedi aynı anda içimde yürümeye başladı. Sonra kalemim kalbimden emir aldı ve kucağıma iki senaryo bıraktı. Birisi kısa film, diğeri kadın temalı uzun metrajlı film. ● Şarkı sözü de yazıyorsunuz? Evet daha sonra şarkı sözlerini de aldık aramıza bu ayrı bir keyif kattı bana. Eğitimli değilim bu anlamda, sadece iyi bir müzik kulağım var. Bir kaç şarkım var hareketli popüler olabilecek tarzda. ● Şarkılarınızı kimin seslendirmesini istersiniz? En büyük hayalim Demet Akalın hanımla tanışmak. Şarkılarımı en çok onda hayal ettim. Ayrı bir sevgim var ona, çok dobra ve çok merhametli bir yüreği var.



BESTEYİ DE KENDİ YAPIYOR

● Bestelenen şarkılarınız var mı? Ya da siz beste yapıyor musunuz? Beste yapabiliyorum. Kendi şarkılarıma yaptım. ● Size en çok ilham veren olaylar neler? İlham veren olaylar ya acıdır ya haksızlıklar ya da sevgi açlığı. Şöyle açayım hayatın çok kısa olduğunu biliyorum. Her hayatın ayrı bir hikayesi, ayrı bir savaşı ve ayrı bir yorgunluğu var. İşte bundan dolayı şuna inanıyorum hayat madem bizi bu kadar zorluyır ve yoruyor, biz birbirimizi yormayalım, güzel bakalım ne kaybederiz. Şu da benim hayat felsefem: Mutluluk ayrıntıda gizlidir. Mutluluk sabaha uyanmak ve o dakikadan itibaren küçük şeylerle mutlu olabilmektir. Gülümseyin kocaman kocaman. İşte belki o zaman devayı da almış olursunuz. Ayrıca mucizeler inananlara gelir.



KARAKTERLERİMLE YAŞIYORUM

● Yazmak size ne hissettiriyor? Yazmak bana ilaç, en büyük ödül. Yazarken kayboluyorum. Özellikle hikaye yazarken ruhum en büyük tırmanışını yaşıyor. Her karakter bende devrim yapıyor. Olaylar zinciri vs. Kişi kaybolmadan yazamaz. Tüm heyecanları yaşıyorum, kalp atışlarım hızlanıyor, acı çekiyorum, gülümsüyorum. İçindeki her karakterle beraber yaşıyorum. Ta ki hikaye bitene kadar. Sonrası kocaman bir mutluluk. Aslında kendimde ayrı bir hikayeyim. İşte hepimizin bir hayatı var bizi şu ana taşıyan. Benim de filmlere konu olacak bir hayatım oldu belki. Ama yaşadıklarım yada yaşayamadıklarım olmasa ben olmazdım. Bizi biz yapan bazen hayal kırıklıkları bazen hiç gerçekleşmemiş olan özlemlerimizdir. ● Edebiyat yaşamınızda size en büyük destek ne oldu? Hayatımda ve hayallerimde en büyük desteğim annem ve babam oldu. Öğretmen bir baba ve bankacı bir annenin çocuğuyum. Onlar esas ruhuma güzel nakış atmışlardır.



İLK KİTAP YOLDA

Yolunuza çıkan en büyük engel nedir? Hayatım hep engellerle dolup taştı. Ama ben dedimki.. bir gün herşey olacak hayal ettiğin yerde olacaksın. Vazgeçme dedim kendime. Vazgeçmek ölmektir ama ben yaşıyorum ki..! Amacım topluma iyi fi kirler iyi mesajlar bırakabikecek eserlerdir. Giderek yalnızlaşan ve sevgiyi kaybeden bir dünyada aşkı anlatabilmektir. İnşallah en yakın zamanda şiir ve hikaye kitabım ilk kez okuyucu ile buluşacak. Bunu da sizin köşenizden paylaşmak istedim. İsmi: Nilüferce.

ŞENOL KANTÜRK