Çocuklar ara tatilde sanatla bulusacak

İstanbul Modern, 16-20 Kasım 2020 ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrimiçi atölye programı hazırladı. Çocuklar bu programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanları ile buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen 5 farklı atölye ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölye çalışmaları, müzenin "Sanatçı ve Zamanı" koleksiyon sergisi sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından çevrimiçi atölyede çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.



BASKI RESİM

Çocuklar, Baskı resim ne demek? Farklı baskı teknikleri neler? İnsanlar ne zamandan beri baskı tekniklerini kullanıyor? Ne tür nesnelerle baskı yapılabilir? Baskı teknikleri sanatta nasıl kullanılır? sorulara cevap buluyor.



GEO RESİMLER

Çocuklar, Geometri nasıl ortaya çıkmış? İnsanlar geometrik şekilleri neden tasarlamışlar? Mimarlar ve sanatçılar geometriden nasıl yararlanmışlar? hakkında bilgi sahibi oluyor.



GÖLGELERLE SANAT

Çocuklar, Gölge nedir? Nasıl oluşur? Heykeltıraşlar gölgeyi nasıl kullanır? Gölgenin resmi olur mu? Işık ve gölge görüntüyü nasıl etkiler? sorularının cevabını buluyor.



BENİM BAKISIM

Katılımcı çocuklar, Natürmort nedir? Sanatçılar resmini yapacakları nesneleri nasıl seçer? Nesneler bize ne anlatır? Bir nesneyi anlatmanın farklı yolları nelerdir? gibi konuları keşfediyorlar.