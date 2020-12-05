Asker postallarıyla hem sıcak hem trend

YILLARIN eskitemediği postal trendini bu yıl pas geçiyoruz sanmayın. Yine birçok renk ve model ile mağazalarda yerini çoktan alan bu botlar kurtarıcı parçanız olmaya aday. Kış sezonunun en belirgin trendlerinden olan military modası, modanın her detayında kendini gösterdiği gibi bot ve çizmelerde de karşınıza çıkıyor. Süet, bağcıklı, içi yünlü postal botlar sizi bu kış sımsıcak tutacak. Asker postalları çoğu markanın kış sezonlarında yerini almış durumda. Vitrinleri askeriyenin hem sert hem de cool görünümü süsleyecek gibi görünüyor.