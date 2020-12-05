En temel lezzet

Dünyada en çok üretilen ve tüketilen temel besin kaynağı ekmeğin tarladan sofraya gelişi pek kolay olmamıştır. 10 bin yıl öncesinden günümüze, tarımda büyük ilerlemeler kaydedilmiş, tüm bu gelişmelere karşın ekmeğin özünde olan insan emeğinin teri hiç kurumamıştır. Ekmeğin tarihi, medeniyetlerin tarihi kadar eskidir. Ekmek, insanoğlunun bilinen en eski ve önemli gıda maddesidir. Kökeni itibariyle çok eski bir geçmişe sahip olan Türk kültürü, yayıldığı coğrafya açısından da dünyanın en geniş kültür haritasına sahip medeniyetlerden birisidir. Bu köklü geçmiş ve güçlü yapıya sahip kültür içerisinde yer alan ekmeğin çok önemli bir yeri vardır. Ekmek, Türk yemek kültüründe yiyeceklerin başında gelen temel bir gıda maddesidir. Yöresel farklılıkların olduğu ekmek pişirme metotları, Anadolu'da çok zengin bir ekmek kültürünün doğmasına yol açmıştır. Ekmek, yapılış biçimlerine göre farklı isimler almaktadır. Ekşi hamurdan ekmek üretimi yaygın olamamakla birlikte Anadolu'da halen sürdürülmektedir. Bu hafta lezzet durağımızda en temel besinimiz olan ekmeğin en doğal halini sunan Çiğli Ataşehir'deki "Ekmek Aşkına"yı yazdım. Korona virüsün tüm Dünyayı etkisi altına aldığı, evlerimize kapandığımız bu günlerde, sağlığımızın her şeyin üzerinde olduğunu anlamış olduk. Beslenmenin, yediğimiz, içtiklerimizin ne kadar önemli olduğunu, bağışıklık sistemimizin önemini en iyi anladığımız şu günlerde, "Ekmek Aşkına" da ekmek gerçek lezzetinde, hijyen kurallarına uyularak üretiliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ TARİFLER

Çiğli Ataşehir'de bulunan Ekol Hastanesi'nin yakınında 2012 yılında açılmış. Bütün ekmekleri dünyaca ünlü meşhur Alman reçeteleri ile yapılıyor. Her gün 20 çeşit ekmek çıkarılıyor. Ürünlerin tamamında içeriğe uygun malzemeler kullanılmaktadır. Herkesin gönül rahatlığı ile yiyebileceği, reçetesine uygun bütün ekmek çeşitleri veriyorlar. Ekmek Aşkına'nın lezzetin kalitesinin sırrını sorduğumda dünyaca ünlü markaları kullandıklarını ve ustalığın içine sevgi kattıklarını öğreniyoruz. Amatör ruhla profesyonel hizmet veriyorlar.

AVRUPA VE ANADOLU

Alman ekmek çeşitleri, keten tohumlu çavdar ekmeği, ay çekirdekli, yoğun tahıllı ekmek, Fransız baget ekmeği, İtalyan Ciabatta ekmeği sebzeli ve sade zeytinyağlı çeşitleri sunulmaktadır. Günümüz buğdayının atası sayılan ve Anadolu'nun genetiği ile oynanmamış, taş değirmenlerde öğütülen siyez unlu ekmeği de eklemişler. Ekmeğin dışında, sabahları unlu mamullerden simit, gevrek, poğaça, boyoz börek çeşitleri bulunmaktadır. Öğleden sonra klasik pasta çeşitleri ve san sebastian son günlerde çok meşhur, ekler, tramisu, adet pastalar, magnolya çeşitleri, trileçe tatlı çeşitlerini denemelisiniz. Serkan Akyılmaz, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hakla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu, İstanbul Üniversitesi Lojistik'te yüksek lisans yapmış. Almanya'da lojistik stajı yapmış. Ekmek ve una aşkı ilk orada başlamış.

KOKUSU MUTLULUK VERİCİ

Ekmek Aşkına kurucusu işletme sahibi Serkan Akyılmaz bu yolculuğun nasıl başladığını şu sözlerle anlatıyor, "İzmir'e ilk geldiğimizde Ekmek almaya Karşıyaka'ya gidiyorduk. Bulunduğumuz caddede iki dükkan vardı. Bu sevda başkaymış, bilseydim erken yaşlarda başlardım. İşimi sevgiyle, tutkuyla yapıyorum. Fırında ekmeklerin pişmesini o çatlama, patlama seslerinin duymak kokusunu almak çok mutluluk verici. Caddeye girdiğimde 10 kişiden 8'inde bizim poşetleri görünce çok mutlu oluyorum. Bu mutlulukların en büyüğü" demektedir.