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Haberler Cumartesi Masmavi bakışlar

Masmavi bakışlar

Masmavi bakışlar
Giriş Tarihi: 5.12.2020

Mavi göz farının çok demode olduğunu mı düşünüyorsunuz? Maalesef yanılıyorsunuz. Çünkü 2020 kış dönemi boyunca, kırmızı halıda, sokak stilinde bolca gördüğümüz birbirinden şık isimler bize mavi farın geri döndüğünü gösterdi. Mavi farı, sadece renkli gözlüler değil, kahverengi ve siyah gözlü kadınlar da başaryla uyguluyor. Yani sizin de mavi farı denemeniz için hiçbir engel yok! Mavi farı sadece göz kapağınıza değil, alt kirpik diplerinize de uygulayabilirsiniz. Eğer renkli far sürmek sizin için çok uzaksa, mavi eyelinerı mutlaka denemelisiniz.

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