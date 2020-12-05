Şampiyon, engelleri anne desteğiyle aşıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan Avrupa ve dünya şampiyonları ile spor oyunlarında dereceleri bulunan down sendromlu milli sporcu Münevvere Yılmaz, birçok branşta yeni başarılara imza atmak için yaptığı çalışmalarda en büyük desteği annesinden görüyor. Down sendromlu milli sporcu Yılmaz, 2012'de Portekiz'de gülle atmada dünya 3'üncülüğü, 2013'te İtalya'da gülle atmada Avrupa şampiyonluğu ile 800 metre koşu ve bayrak yarışında Avrupa 3'üncülüğü, 2014'te Portekiz'de gülle atmada dünya şampiyonluğu, 800 metre koşu ve bayrak yarışında dünya 3'üncülüğü, 2016'da İtalya'da 1500 metre koşuda dünya 3'üncülüğü, 2019'da İstanbul'da Avrupa Açık Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada 1'incilik, 60 ve 200 metre koşuda 2'ncilik, uzun atlamada 3'üncülük, aynı yıl Finlandiya'da gülle atmada Avrupa 1'inciliği, cirit atma ve 1500 metre koşuda Avrupa 2'nciliği, 800 metre koşuda da Avrupa 3'üncülüğü elde etti.

KIZINA MORAL OLUYOR

Türkiye'ye başarılar kazandıran Münevvere, Kovid-19 salgınına rağmen yarın yarışma olacak gibi annesi Hanife Yılmaz ve antrenörü Oğuz Özavar'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Anne Hanife Yılmaz kızının çoklu branşlarda altyapısının çok sağlam olduğunu ve katıldığı bütün yarışmalarda madalya kazanacak, Türk bayrağını dalgalandıracak durumda bulunduğunu belirtti. Kızıyla evde ve antrenmanlarda sürekli birbirlerine yardımcı olduklarını anlatan Yılmaz, "Her gün evdeki işlerimiz bittikten sonra, antrenman çantamızı hazırlayarak atletizm sahasına geliriz. Burada hocamızla periyodik çalışmamızı yaparız. Ben de onun ayakkabılarını bağlıyor, terlediği zaman sırtına havlu koyuyorum. Bir bakıma ona moral ve motivasyon kaynağı oluyorum" dedi. Münevvere'nin önceki yıllarda en büyük ödülünün çubuk kraker olduğunu dile getiren Hanife Yılmaz, "Şimdi ise ödülümüz et ve döner oldu. Münevvere'nin yapamadığı bir şey olduğunda, 'Hadi Münevvere eti düşün' diyorum" ifadelerini kullandı

REKORLARI HEDEFLİYOR

Milli sporcu Münevvere Yılmaz ise yeni yarışmalarda rekorlar kırarak şampiyon olmayı hedeflediğini ve elde ettiği ödülleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini dile getirdi. "

MURAT ŞENBAKLAVACI