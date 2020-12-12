Kara bahtlı kısa saltanatlı liderler

V. Murad

V. Murat, Abdülaziz'in tahtan indirilmesiyle 30 Mayıs 1876'da 33. Osmanlı padişah oldu. Abdülaziz'in ölümü, duygusal padişah V. Murat'ı derinden etkilemişti. Kısa sürede yaşadığı pek çok olay daha önce var olan ruhsal hastalığını şiddetlendirdi. Tahta çıktıktan 93 gün sonra akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle görevinden alındı.

Roma İmparatoru Didius Julianus

Didius Julianus kendinden önceki imparatoru öldürterek, tahtı açık artırma usulü Praetorian muhafızlarından satın aldı. Hayatın bir cilvesi olarak 3 ay sonra kendisi de öldürüldü. Didius Julianus'u öldüren Roma'nın yeni imparatoru Septimius Severus'du.



Bizans İmparatoru II. İsaakios

II. İsaakios, Bizans İmparatorluğu'nda toplam iki kez tahta geçmişti. İlk hükümdarlık dönemi 1185'ten 1195'e kadar sürdü, ancak ikinci saltanatı yalnızca sadece 179 gün sürdü. Bizans İmparatorluğu'nun en başarısız hükümdarı olarak bilinen II. İsaakios, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti



Louis Antoine (XIX. Louis)

Fransa kralı X. Charles'ın en büyük oğlu olan XIX. Louis, dünya tarihinin en kısa süren hükümdarlığını yaptı. XIX. Louis'in 2 Ağustos 1830 tarihinde başlayan saltanatı sadece 20 dakika sürdü. O, 20 dakikalık kritik sürede ise tahtan çekilme belgelerini imzalıyordu.



Rus Çarı III. Petro

Tam adı Pyotr Fyodoroviç olan III. Petro, tahta geçtiğinde Rusya'nın izlediği dış politikayı tamamen değiştirmeye başladı. Bu durum saray çevresinin III. Petro'dan uzaklaşmasına neden oldu. Tahta çıktıktan 185 gün sonra senato ve kilisenin onayıyla infaz edildi.



Çin İmparatoru Yuan Shikai

Mançu Hanedanı olarak da bilinen Çing Hanedanlığı, 1912 yılında Xinhai Devrimi'nin ardından tarih sahnesinden çekildi. Devrimin yaşandığı sırada general olan Yuan Shikai, monarşiyi tekrar getirmek için uzun yıllar mücadele etti ve 1915 yılında Çin İmparatoru olarak tahta geçti. Yuan Shikai'nin kısa saltanat dönemi, imparator olduktan sadece 101 gün sonra hayata gözlerini yummasıyla son buldu.



Finlandiya Kralı Frederick Charles

Finlandiya, 1917 yılında Rusya'dan bağımsızlığını kazanarak kısa bir süre monarşi deneyimi yaşadı. 1918 yılında I. Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde Frederick Charles, Finlandiya'nın seçilmiş ilk kralı oldu. Ancak yeni Kral Alman kökenliydi. Bu durum Finlandiya halkı tarafından sakıncalı bulunmaya başlandı. 66 gün sonra Frederick Charles, baskılara dayanamayarak tahttan çekildiğini açıkladı.



Lady Jane Grey

İngiltere'nin Protestan kurallarına göre tahta geçen ilk hükümdarı VI. Edward'dı. Kardeşi Mary ise Katolikti. Bu nedenle Edward, kardeşinin hiçbir zaman tahta geçmesini istemiyordu. Ölümünden önce kız kardeşi Mary'nin bütün haklarını elinden almıştı. Fakat Edward'ın yerine tahta geçecek başka bir aday da yoktu. Suffolk Dükü'nün kızı Jane Grey, iyi eğitim almış zeki ve güzel bir kızdı. Northumberland Dükü'nün oğluyla evlendikten sonra taht yolu dolaylı yoldan Jane Grey için açıldı. Jane Grey Protestan'dı ve kraliçe olmaması için hiçbir neden yoktu. Edward'ın ölümünün ardından Jane Grey İngiltere'nin yeni kraliçesi olmuştu. Fakat Mary bütün hakları elinden alındığı için son derece öfkeliydi. Jane taht için uygun bir isim olabilirdi ama halk gerçek varis Mary'nin tarafını tutuyordu. Sonunda Mary, Jane'e karşı ayaklanarak onu tahttan indirdi. Jane tahta çıktıktan tam 9 gün sonra Londra kulesine zincirlendi. Ardından Mary'nin emri ile idam edildi. 9 günlük kısa saltanat dönemi nedeniyle The Nine Days Queen olarak da biliniyor.



Melih DEMİRTAŞ