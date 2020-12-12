Kınalı eller kooperatifi pandemi ile savaşıyor

İZMİR'İN en uzak ilçesi Beydağ'da, kınalı eller atağa geçti. 2018'de, İlkay Işık önderliğinde bir araya gelen 15 kadının kurduğu Beydağ Doğal Ürünler Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi yarınlara umutla bakıyor. Küresel salgından her işletme gibi olumsuz etkilendiklerini belirten kooperatif Başkanı İlkay Işık, "Yöresel ürünlerimizi sattığımız pazarlar kapanınca mecburen internet üzerinden satışlara yöneldik" dedi.

DOĞAL ÜRÜNLER

İKİ yıl önce, cesur yürekli girişimci kadınlarla kurdukları kooperatifin örnek teşkil ettiğini anlatan Işık, "Beydağ'da, her türlü meyve ve sebze yetiştiriliyor. Doğal, yöresel ürünlerimiz dar bir çevrede tanınıyordu. Sermayemiz yoktu. Her şeye sıfırdan başladık. 'Kooperatif kuralım, kalkınalım" fikri ağır bastı. Kolları sıvayıp, kooperatifleştik. Köy ekmeğinden, nar ekşisine, reçelden keşkek yemeğine, baklavaya kadar yöresel ürünlerimizi doğal şartlarda üretip büyük pazarlarda satmaya başladık. Hamarat kadınlarımızın çabası kısa sürede meyvesini verdi. Kooperatifimiz çevrede tanınmaya, ürünlerimiz ise tercih edilmeye başlandı. Kadınlarımız ev ekonomilerine katkı sağlarken, üretmenin de gururunu yaşıyor" diye konuştu.

KORONA virüs salgınıyla birlikte pazarların kapanması kooperatifi maddi açıdan sekteye uğrattığını ancak morallerini bozmadıklarını kaydeden başkan Işık, "Kooperatifin ortak üretim alanında salgın nedeniyle neredeyse üç aydır bir araya gelemiyoruz. Talep doğrultusunda ürünlerimizi hijyenik koşullarda kendi mutfaklarımızda hazırlıyoruz. Elbet bu günlerde geçecek. Pandemi bitip, her şey normale döndüğünde biz de kooperatifimizi büyütüp geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. YÖRESEL tatlı ve ekşi maya köy ekmekleri, salça ve biber suyu, şekersiz cevizli susamlı incir reçeli, çilek ve kayısı gibi doğal reçelleri, kuru sebze ve meyveler, turşular ve nar ekşisi, yöresel baklava ve keşkek yemekleri.

NADİR UYSAL