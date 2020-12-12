Yenı ebeveynın bebek kamerası karmaşası

Kullanım alanı, ebeveynlerin en iyi bebek monitörü seçimi için göz önünde bulundurması gereken en temel kriterdir. Evinizin ne kadar büyük olduğunu ve monitörün yerleştirileceği yeri düşünün. İhtiyacınız olan kapsama göre bir kullanım mesafesi belirleyin.

● Statik, bebek monitörleri için dikkate alınması gereken bir diğer konudur. Bebeğiniz uyuyor veya ağlıyor mu diye duymaya çalışırken, gelen gürültüler sinir bozucu olabilir. Çoğu dijital bebek monitörü genelde çok az statikliğe sahiptir. Bir DECT (dijital) monitör, radyo statikliğini ortadan kaldırır ve diğer monitörlerden veya cihazlardan gelen paraziti keser.

● Sinyal karışması da bebek monitörünün iletim kalitesini bozar. Bu sorundan kaçınmak için daha yüksek bir GHz sayısına sahip monitörleri arayın. Evinizde hangi elektronik cihazların bulunduğunu düşünün. Evinizdeki iletiminize müdahale edecek hiçbir cihaz yoksa, yüksek kaliteli bir telsiz ya da monitör komşunuzun cihazlarından parazit alabilir.

● Bebeğinizi görsel olarak izlemek size çok yardımcı olur, ancak kameralı monitörlerin bant genişliği daha yüksektir. Bu aynı zamanda parazitlenme ve statik olma ihtimalinin artması anlamına gelir. Çoğu ebeveyn, videoya ihtiyaç duymayabilir. Çünkü ses açıksa, bebeğinizin ne yaptığını belirlemek basittir.

● Birçok akıllı bebek monitöründe müzik özelliği bulunur. Bazı ebeveynler, çocuğu için dinlendirici bir müzik ister ve müzik çaları uzaktan kontrol edebilir.

Monitörlerde yağmur, dalga, kuş sesi ya da beyaz gürültü gibi rahatlatıcı arka plan sesleri kullanılabilir.

● Bir sensör pedi, birçok akıllı bebek monitörünün sahip olduğu yeni bir teknolojidir.

Akıllı pedler sayesinde bebeğinizin nefes alıp alamadığından korkmak zorunda kalmazsınız. Bebek belirli bir süre boyunca hareket etmezse, sistem size alarm gönderir ve anında müdahale edebilirsiniz.

● Birden fazla bebeğe veya yürümeye başlayan bebeğe sahipseniz, ayrı monitörler arasında etkileşime girmeyen bir bebek monitörü sistemi bulabilirsiniz.

Buna ek olarak, ikinci bir kamera ekleyebilir ve odada olmadığınız sırada çocuklarınızın yaptıklarını görebilirsiniz.

● Çift yönlü ses özelliği hem sizin bebeğinizi, hem de bebeğinizin sizi duyması anlamına gelir.

● Birçok bebek monitörü WiFi özelliğine sahiptir.

Güvenli bir WiFi ağı ile güvenli ve yüksek kaliteli bir iletişim hattına sahip olabilirsiniz.



BUNLARI UNUTMAYIN

1. Evinizde hangi aralığa ihtiyaç duyacağınızdan emin olun. 2. Hangi özelliklerin hayatınızı daha az stresli ve daha kolay olmasına yardımcı olacağına karar verin. 3. Asla statik ve parazit sorunu hafife almayın. 4. Bebek monitörleri için alışveriş yapmadan önce daima ihtiyaçlarınızı belirleyin. 5. Yeni teknoloji ve özellikleri ihtiyaçlarınızla kıyaslayın ve güvenlik standartlarına



BEBEK MONİTÖRÜ NASIL KULLANILIR?

en iyi bebek monitörü seçtikten sonra, doğru kurulum çocuk güvenliğinde önemli bir rol oynar. Bebek monitörü kurulumunda en ideal yer bebeğinizden en az 3 metre uzaklıktaki alanlardır. Bu sadece monitörün kolayca ulaşılamamasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bebeğinizin herhangi bir ses duymamasını da sağlar. Bebek kamerasıya da monitörü kurulumunda genellikle duvar montajı ve yüksek bir konumdan en iyi görüntüleme açısı sağlanır. Cihazı, bebeğinizin erişemeyeceğinden emin olmak için kordon uzunluğunu ölçmeyi unutmayın. Bebek monitörleri asla suyun yakınına veya çevresinde monte edilmemelidir. Cihaz daima çocuk emniyetli bir prize takılmalıdır. Yeni teknoloji gününüzü daha verimli hale getirmek ve kaza olasılığını azaltmak için güvenilir ürünler sunuyor. Tüm ebeveynler, bebek monitörünün rahatlığıyla çocuk bakım deneyimini kolaylaştırabilirler.