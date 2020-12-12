Yılbaşı pijama partisi

2020'nin çoğunu evde, pijama takımlarımız veya eşofmanlarımız ile geçirdikten sonra senenin noktasını koymanın en iyi yöntemlerinden biri pijama setleri olabilir. Sokak modası artık rahatlığın zirve yaptığı yerde. Gündüz gece farketmeksizin pijamalara alıştığımız şu dönemde yeni yıla pijamalarla girmek en büyük trend! Üstelik pijamalar evde olduğumuz şu günlerde çok süslü! Podyumlarda sık sık karşımıza çıkan pijamalar Kovid 19 döneminden beri başucu kıyafetimiz haline geldi. O zaman bizler de yeni yıla en renkli en süslü pijamalarımızla giriyoruz.

Fulya TANYOL