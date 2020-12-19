2020'nin ödüllü filmleri çevrimiçi festivalde

İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasından yepyeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programının dokuzuncusunu 17- 30 Aralık tarihleri arasında ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenliyor. Aralarında ödüllü film ve belgesellerin olduğu programda Hayaletler, Kumbara, Bina, Maddenin Halleri, Mimaroğlu gibi 11 yapım sinemaseverleri bekliyor.

HAYALETLER'LE AÇILIŞ

Biz de Varız!'ın açılışını dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nin Eleştirmenlerin Haftası'nda kazandığı ödülle dikkat çeken, Azra Deniz Okyay'ın ilk uzun metrajı Hayaletler yapıyor. Film, İstanbul'un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede kendi dertlerinin peşinden giden dört karakterin kesişen hikâyesini takip ediyor.

BELGESEL SEÇKİSİ

Biz de Varız! seçkisinin önemli bir bölümü bu yıl adından çok bahsedilen Maddenin Halleri, Mimaroğlu, Ah Gözel İstanbul, Miss Holokost Survivor gibi belgesellere ait.

CANLI SÖYLEŞİLER

Programdaki gösterimlere, filmlerin yönetmen ve oyuncuları İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan moderatörlüğündeki söyleşilerle eşlik edecek. İstanbul Modern'in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak buluşmalara; Hayaletler'in yönetmeni Azra Deniz Okyay, başrol oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, Hayalimdeki Sahneler'in yönetmeni Metin Akdemir, eş yapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, Kadınlar Ülkesi'nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, Bina'nın yönetmeni Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal, Solu'ğun Yönetmen Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, Ah Gözel İstanbul'un yönetmeni, Zeynep Dadak ve ekibi, Maddenin Halleri'nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak. Filmler İngilizce altyazılı olarak ve kontenjan çerçevesinde www.istanbulmodern.org adresinden kayıt yapılarak ücretsiz olarak izlenebilir.



BİZ DE VARIZ! PROGRAMI

AH GÖZEL İSTANBUL, 2020

● 19-21 Aralık 2020 ● Yönetmen: Zeynep Dadak ● Söyleşi: Yönetmen Zeynep Dadak ve ekibi - 20 Aralık, 21.00 ● Yönetmenin ilk uzun metraj belgeseli izleyenleri alışılmadık bir İstanbul'la baş başa bırakıyor. Seyyah Eremya Çelebi Kömürciyan'ın 1660'larda yazdığı "17. Asırda İstanbul" adlı eserinden yola çıkarak şehri sarmalayan su yollarında geziyor. İstanbul üzerine yapılmış en ilginç filmlerden biri.



HAYALİMDEKİ SAHNELER

● 23-25 Aralık 2020 ● Yönetmen: Metin Akdemir ● Söyleşi: Yönetmen Metin Akdemir, Eş Yapımcısı Emre Kaya ve Oyuncusu Bulut Sezer - 24 Aralık, 21.00

● Yönetmen, Atıf Yılmaz'ın Dul Bir Kadın (1985), Kadının Adı Yok (1987) ve Yavuz Özkan'ın İki Kadın (1992) filmlerindeki kadın karakterlerin ilişkilerinde örtük bir queer barındırdığına inanır ve bu tezini araştırmak üzere bir belgesel çeker. 1980'lerde güçlenmeye başlayan kadın karakterlerine kuir gözlükle bakarak Yeşilçam'ın o dönemki cinsel politikasını sorgularken, sinemanın hayal perdesinde yeni bir olasılık kurgulamış olur.



BİLMEMEK, 2019

● 25-27 Aralık 2020 ● Yönetmen: Leyla Yılmaz ● Oyuncular: Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur ● Liseli bir sutopu oyuncusu olan Umut'un hayatı takım arkadaşlarının eşcinsel olup olmadığına dair çıkardığı bir dedikoduyla alt üst olur. Yönetmenin bu ikinci uzun metrajı 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'ne En İyi Film Ödülü'nü aldı.



SOLUK, 2019

● 26-27 Aralık 2020 ● Yönetmen: Özkan Yılmaz ● Oyuncular: Uğur Polat, Aslı İnandık, Emrullah Çakay ● Söyleşi; Yönetmen Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık - 27 Aralık, 20.00 ● Yapımcı, yönetmen Özkan Yılmaz'ın ilk uzun metrajı üç farklı karakterin kesiştiği bir drama odaklanıyor. Film güçlü oyunculukları ve sade çekilmiş öyküsüyle iz bırakıyor.



BİNA, 2019

● 21-23 Aralık 2020 ● Yönetmen: Orçun Behram ● Oyuncular: İhsan Önal, Gül Arıcı, Levent Ünsal ● Söyleşi: Yönetmen Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal - 22 Aralık, 21.00 ● Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl 44. Toronto Film Festivali'nin "Keşif" bölümünde yapan Bina bir apartmanın çatısına dikilen televizyon anteninin yaydığı öldürücü güç üzerinden gerçeklik algısının manipüle edilişini son derece stilize bir dünyada işliyor. Hem sistem eleştirisi, hem de korku türünün tema ve görsel kodlarıyla işleyen bir tür örneği olan Bina, Orçun Behram'ın ilk uzun metrajı.



KUMBARA, 2020

● 28-30 Aralık 2020 ● Yönetmen: Ferit Karol ● Oyuncular: Murat Kılıç, Gülçin Kültür Şahin, Emre Ateş ● Kumbara, merkezindeki karakteri üzerinden minimal ve gerçekçi bir aile dramı inşa ederken, mizahı ve sağlam oyunculuklarıyla sıradan bir adamın erkeklik rollerini de yeniden gözden geçiriyor. Yönetmenin kendi hayatından esinlenerek yazdığını belirttiği bu ilk uzun metrajı bu yılki Altın Portakal Film Festivali'nde "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü"nü kazandı.



HAYALETLER, 2020

● 17-19 Aralık 2020 ● Yönetmen: Azra Deniz Okyay ● Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ● Söyleşi: Yönetmen Azra Deniz Okyay, yapımcı Dilek Aydın, ve başrol oyuncuları: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir - 18 Aralık, 21.00 ● Azra Deniz Okyay'ın ilk uzun metrajı İstanbul'un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede geçiyor. Kendi dertlerinin peşinden giden farklı karakterler aynı hikâyede kesişiyor. Venedik Film Festivali'nin Eleştirmenlerin Haftası'nda kazandığı ödülle dikkat çeken film bu yıl Altın Portakal'da da "En İyi Film" dahil beş ödüle de layık görüldü.



MADDENİN HALLERİ, 2020

● 27-29 Aralık 2020 ● Yönetmen: Deniz Tortum ● Söyleşi : Yönetmen Deniz Tortum - 29 Aralık, 20.00 ● Maddenin Halleri, ameliyat görüntülerinden hastasına şiir okuyan doktora, morg imamından yemek molası veren hemşirelere hastanenin gündelik hayatına girerken, insan bedeni dışındaki diğer maddi unsurlara, örneğin tıp araç gereçlerine, modellere merakla bakıyor, izleyeni hastanenin soğuk koridorlarında hipnotik bir seansa çağırıyor. Film 39. İstanbul Film Festivali ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı.