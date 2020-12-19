2021 robot ve yapay zekanın yılı olacak

Yapay zeka

Yapay Zeka teknolojileri, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Her büyük şirket ve kuruluş, yapay zeka kullanarak müşteri deneyimini iyileştirmeye ve iş eylemlerini modernleştirmeye odaklanıyor ve bu durum 2021'de daha çok alanda karşımıza çıkacak. Önümüzdeki yıl, Siri, Google Asistan ve Alexa'nın bile yeteneklerinin çok ötesinde teknolojiler göreceğiz.



Token smart ring

Bluetooth ve NFC teknolojilerini kullanan Token Smart Ring, cüzdanınızdan arabanızın anahtarlarına kadar her şeyi tek seferde çözmenizi sağlayacak. İç kısmında bir parmak izi sensörüne sahip olan yüzük sadece sahibine itaat ediyor. Başka hiçbir şeye gerek olmadan isterseniz paket servis için ödeme yapın, isterseniz de arabanızı çalıştırın veya evinizin kapısını açın...



Dijital görünmezlik

İnsanlar, kişisel verilerini yönetmeye ve güvence altına almaya gün geçtikçe daha çok önem veriyor. Öte yandan, hükümetler de şirketlerin yerine getirmeleri zorunlu olan bazı katı kurallar uyguluyorlar. Şeffaflık ve izlenebilirlik, insanların dijital mahremiyetlerini desteklemek için çok önemli bir unsur ve önümüzdeki yıl bu konuda daha büyük gelişmeler göreceğiz.



Sanal gerçeklik

Hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik eğitim, rehabilitasyon, eğlence, eğitim ve pazarlamada çok büyük bir potansiyele sahip. VR ve AR, 2021'deki en önemli teknoloji trendleri olma yolunda. VR, bir kişiyi sanal bir ortama sokarken, AR, kullanıcı ortamını zenginleştiriyor. Sanal Gerçeklik başlangıçta sadece oyun ve eğlence amacıyla kullanılıyordu. Şimdi ise eğitim için kullanılmaya başlandı. Samsung, Oculus ve Google halihazırda Sanal Gerçeklik pazarında önemli çalışmalar sürdürüyorlar.



Akıllı tarım robotları

Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen Vegebot'lar yapay zeka ile donatılmış. Bu robotlar tarladaki ürünlerin ne zaman hasat edilmeye hazır olduğunu belirlemek için karmaşık bir sistem kullanıyor. Robotlar herhangi bir müdahaleye gerek olmadan mahsulü hasat etmek için bir kesme sistemi de kullanıyor. 2021'de daha çok denemeye tabi tutulacak bu teknolojiyi yakın gelecekte tarlalarda bolca görebiliriz.



Giyilebilir sanal sinema

Giyilebilir Sanal Sinema, tüketicileri geleneksel sinemadan tamamen uzaklaştıracak bir ürün. Kullanıcılara 1080p çözünürlükle video izleme deneyimini sunacak olan gözlük, kulaklıklarında da daha rafine bir deneyim için gürültü giderme teknolojisi kullanıyor. Giyilebilir Sanal Sinema, 2D veya 3D içeriği erişilebilir tutmak için 32 GB dahili depolama alanına sahip ve ayrıca streaming platformlarından da yararlanabilmeniz için WiFi'ye bağlanabiliyor olacak.



Robot evcil hayvanlar

Petoi Bittle adındaki ve avuç içi boyutlarındaki bu robot köpek, kullanıcılara bir evcil hayvanla eğlenceli ve eğitici bir deneyim vadediyor. Robot köpeğin, kolayca hareket etmesine yardımcı olan yaylı ayakları bulunuyor. Kullanıcılar, köpeklerini isterlerse programlayarak eğitebiliyor ve bu da onları kodlama ve STEM eğitimi konusunda da geliştiriyor.



Drone ile teslimat

İlk olarak sadece ABD'de başlayacak olan drone ile teslimat teknolojisi Amazon'un öncülük ettiği bir gelişme. Aslında ilk olarak 2016'da denenen bu teknolojinin yaygın hale gelmesi için çok çaba gerekiyor. Özellikle Amerika'da drone gibi insansız hava araçlarının uçuş izinlerinin alınması son derece zor. Bakalım Amazon bu işin altından nasıl kalkacak?