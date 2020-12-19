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Haberler Cumartesi Gri bir kış

Gri bir kış

Gri bir kış
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Kontrast renklerle uyumu ve ışıltılı ile büründüğü gizemli feminenliği sayesinde markaların favorisi haline gelen gri renkler, metalik tonlarıyla marka stilinizin en büyük kurtarıcısı olabilir. Şöyle bir gerçek var ki, bu rengi genelde günlük yaşantımızda daha çok kullanıyoruz. Artık sokaklarda, kimse şıklığından ödün vermiyor. Mevsim geçişlerinin yaşandığı bu dönemde, gri en çok tercih edilen renklerdendir. Griye eşlik eden tonlar, bahar renkleri sarı, turuncu, mavi, pembe ve her sezonun rengi olan siyahtır. Sizler için hem gri ile uyumlu tonların ayrıntılarına hem de gri renk için en şık kombin örneklerine yer verdik.

Fulya TANYOL

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