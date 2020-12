‘Kibrit kutularından dünyalar yaratırdım’

Eğer bir opera, müzikal ya da bir bale eseri izlediyseniz, eminim siz de tüm salonu tarihsel bir yolculuğa çıkaran o muhteşem kostümlerin büyüsüne kapılıp gitmişsinizdir! İşte sevgili Sevtaç Demirer, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin oyunlarındaki rengarenk kostümlerin, dönem aksesuvarlarının tasarımlarına imza atıyor yıllardır... Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü mezunu olan Sevtaç Demirer ile sahnedeki karakterlere kimliğini veren o kostümlerin hazırlanma sürecini ve sanat kariyerini konuştuk...



● Sahne tasarımcısı olma düşüncen nasıl ortaya çıktı? Bu alandaki yeteneğini kendin mi keşfettin?

Mimari, dekorasyon ve moda tasarımına daha çocukken öylesine tutkuluydum ki, oyunlarım bile hep bunun üzerine kuruluydu. 70'li yıl-ların gömlek kutuları... Evler yapıp içini döşerdim. Deniz kabuklarından koltuklar, ki oldukça şık olurdu... Boncuk ve düğmelerden abajurlar; kav kibrit kutularından yataklar, ara-balar; kravat mendillerinden halı-lar... Kağıt bebekler yaparak bu evin içinde oynatırdım. Arkadaş-lar, aileler, sevgililer... Hikaye-ler oluştururdum. Yeni kıya-fetler, yeni saçlar, çizimler, çizimler... Hedeflerimi daha ilkokulda iç mimar ve moda tasarımcısı olarak belir-lemiştim. Üniversi-te dönemi geldiğin-de her iki bölüm için de İstanbul yolu göründü. Ailem destek verse de pek gönüllü değildi. Her ikisini ve fazlasını hem de İzmir'de, sahne tasarımı bölümünde bulabileceğimi öğrenince, Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına girdim ve sahne sanatları bölümünü kazandım.





EN BÜYÜK HAYALİMDİ

● Sahne sanatlarında okurken hayallerin neydi? Tiyatro dünyası ve sahne tasarımı ile tanışınca tüm benliğimle sevdim. Yapmak istediğim her şey bu bölümün içindeymiş meğer... O 'Sahne tozunu yutmak' şehir efsanesi değilmiş yani... Devlet Opera ve Balesi kadrosunda yer almak, mesleğimi tiyatro ya da operada icra etmek en büyük hayalimdi. Ve bu hayali gerçekleştirmek çok zordu çünkü az sayıda kadro var ve çok uzun aralıklarla sınavlar açılıyor. Ben bu şansa sahip olduğum ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde çalıştığım için çok mutluyum. Elhamra'da, Büyük Tiyatro'da, Süreyya Salonu'nda her seferinde kalbim bir başka çarpar, heyecanlanırım ve bu işi yapıyor olmaktan gurur duyarım.



● İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde çalışmak mesleki kariyerini nasıl etkiledi?



ok kıymetli rejisörler, koreograflar, müzisyenler ve sanatçılarla çalışma imkanı buldum. Gerek tecrübeleri, bilgileri, sanatçı kişilikleri gerekse çalışma prensipleriyle bir okul gibiydi. Yaptığımız işe duydukları güven ve saygı, davranış ve tavırları ile sanatçı kişiliğimde rol model oldular. Opera ve bale eserleri kalabalık kadrolarla oynanır. Bu da oldukça fazla kostüm demek. Her projede büyük bir emek, müthiş bir organizasyon, ağır sorumluluk ve çok fazla detay var. Çok sayıda insanla aşırı hızlı bir tempoda çalışıyorsunuz. Bu tempoyu yönetmek, herkese, her şeye yetişmek zorundasınız. Bu süreç elbette bana müthiş bir deneyim ve kendimi hızla geliştirme fırsatı sağladı.



EKİP UYUMU ÖNEMLİ

● Bugüne kadar hangi eserlerin kostüm tasarımlarını yaptın, en çok hangi eserleri çalışmak daha keyifliydi?



Opera, operet, müzikal, müzikli oyun, çocuk operası, tiyatro, klasik bale ve modern dans gibi onlarca projede yer aldım. Dekor-kostüm olarak çalıştıklarım da var. Prodüksiyon küçük ya da büyük olsun, hep aynı heyecanla çalışırım. Yaratıcı kadro uyumluysa çok keyif alıyorum. Bu bir ekip işi ve çalıştığım ekip sağlamsa, özveriliyse büyük bir sinerji oluşuyor. Böylece tüm güçlüklere göğüs geriyor ve güzel sonuçlara ulaşıyorsunuz. Yaratıcılığa açık eserlerde, aynı dili konuştuğum, aynı ruh ve coşkuyu paylaştığım bir kadroyla yaptığım her işten büyük keyif aldım. Şu ya da bu eser diye ayırmak mümkün değil.



● Kostümlerin hazırlanmasında baştan sona nasıl bir süreç işliyor?



Önce tasarımlar yapılır ve tasarımlara uygun malzeme seçimlerine geçilir. Bu en zor süreçtir ki artık kumaş bile bulmakta zorlanıyoruz. Üretimde piyasada çeşitlilik neredeyse yok... Dönem oyunu yaparken bu, çok büyük bir dezavantajdır. Beğendiğiniz bir malzemenin devamı olmaması ve kast sayısına göre yeterli miktarda bulunamaması gibi pek çok detayla boğuşursunuz... Malzemelerin temini ve atölyelere girmesiyle imalat başlar. Karaktere, döneme uygun saç, saç aksesuvarları, şapka, başlık, bazen bir peruk, peruka, makyaj, plastik makyaj, ayakkabı, aksesuarlar, belki protez bir göbek, kalça, göğüs bazen bir hayvan kostümü ya da her ne gerekiyorsa malzemelendirmek imalat sürecinde gerçekleşir. Düğmesinden ipliğine, fermuarına kadar seçmek gereken kostümler vardır. İmalat belli bir aşamaya geldiğinde sanatçılarımızı kostüm provalarına alırız.



● Kostümlerin tasarlanmasında neleri göz önünde tutmak gerekiyor?



Kostüm tasarımını yaparken, giyecek sanatçının fiziksel özelliklerini ön planda tutmak gerekir. Renkleri oluştururken kim kiminle yan yana geliyor, hangi koltuğa oturuyor, fon nasıl, sahnenin ışığı, rengi ne olacak... Oyunun geçtiği dönem, karakterlerin yapısı, hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekir. Bir bale eserinde kostümler, koreografiye ugun olmak zorundadır. Sahne kostümlerinin uygulamasında teknik detaylar vardır. Bunları bilmek ve uygulatabilmek gerekir.

BENIM TERCIHIM KAPSÜL GARDIROP

Tasarımcı olmak kendi giyim tarzına nasıl yansıyor? Kendin için kıyafetler tasarlıyor musun? Ben spor, rahat, modern, enerjik, minimal bir giyim tarzını benimsiyorum. Her geçen gün gardırobumu küçültmek için çabalıyorum. Çeşit sevmiyorum. Kapsül gardırop benim için yeterli. Bunu yaşam tarzıma da uygulamaya çalışıyorum. Mottom az ve öz. Daha protokol bir şeyler giymem gerektiğinde ortama göre ve beni yansıtan bir şey bulamadığımda kendim tasarlarım ama yine kapsül gardırobumda yer alabilecek basic ve minimal çizgilerde parçalardır.

Bülent GÜRLÜK