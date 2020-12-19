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Haberler Cumartesi Kısa yağmur hazırız çizmeleriyle

Kısa yağmur hazırız çizmeleriyle

Kısa yağmur hazırız çizmeleriyle
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Balıkçı çizmelerinden yola çıkılarak tasarlanmış bu çizmeler, günümüz modasına uygun tasarımlarıyla, yağmurlu havalarda yürümeyi keyfe dönüştürüyor. Bu tür bot ve çizmeler aynı zamanda popüler markalaın kaçınılmaz bir parçasıdır: "Burberry", "Louis Vuitton", "Gia", "Jimmy Choo" ve çok daha fazla markanın yağmur çizmeleri ve botlarını bulabilirsiniz. Çeşitli desen ve renklerde vardır, bu yüzden bir çift seçmek zor olmayacaktır. Yağmur çizmeleri çok benzersiz görünmek ve sadece gençlerin onları giydiğini düşünüyorsanız eğer, yanılıyorsunuz. Herkes farklı vesilelerle yağmur botlarını ve çizmelerini botlar bu tür giyebilir. Eğer iş için uygun bir kıyafetiniz yoksa, yağmur botlarına uygun bir çok kıyafet yenileyebilirsiniz.

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