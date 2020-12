4 günde dünyaya bakışınız değişebilir

UYGUNSUZ GERÇEK (2006)

İNSANOĞLU adeta bir zaman bombasının üzerinde oturuyor. Eğer bilim adamlarının büyük çoğunluğu haklıysa, dünyamızın iklim sistemini zincirleme şekilde yol olmaya götürecek çok büyük felaket için önümüzde sadece 10 yılımız var. Üstelik, ekstrem hava koşulları, seller, kuraklıklar, salgın hastalıklar ve öldürücü hava dalgalarıyla beraber gelecek olan bu felaketi kendi ellerimizle yarattık.



AYI ADAM (2005)

AMATÖR boz ayı uzmanı ve doğa eylemcisi Timothy Treadwell, kız arkadaşı ile birlikte Alaska'daki bir ulusal parkta ayıların arasında ve herhangi bir korunmadan yoksun olarak 13 yaz boyunca yaşadı. Fakat bir gün, her ikisinin de cesedi ayılar tarafından parçalanmış olarak bulundu.Yönetmen Werner Herzog, belgesel formatındaki Ayı Adam'da bu ölümün ardındaki gerçekler ile doğa ile insan arasındaki ilişkinin düzeyini sorguluyor.



MPARATORUN YOLCULUGU

VAHŞİ yaşam belgeselleri ile ün yapan ödüllü belgeselci, fotoğrafçı ve kameraman Luc Jacquet, Antarktika'nın buz çöllerinde, dünyanın barınılması en güç bölgesinde İmparator Penguenler'in peşine düşüyor.



TELDEK ADAM (2008)

JAMES Marsh'ın çok konuşulan ve nefes kesici belgeseli, Petit ve ona yardım eden arkadaşlarının anlatımları ile "yüzyılın sanatsal suçu"nu bize tüm heyecanıyla aktarıyor.



GIDA, LTD. (2008)

GIDA Ltd. Amerikalıların marketlerden aldıkları yiyeceklerin aslında nereden geldiğini ve bunun gelecek nesillerin sağlığı için ne anlama geleceğini anlatıyor.



KUSLAR KANATLI UYGARLIK (2001)

KUŞLAR "Kanatlı Uygarlık", Jacques Perrin'in gerçekleştirdiği üçlemenin son filmi. Üçlemenin ilk filmi Le Peuple Singe ülkemizde pek bilinmese de, ikinci film Microscosmos (Çayırın Sakinleri) vizyona girmiş ve belirli bir hayran kitlesi edinmişti. Perrin, bu sefer kamerasını doğanın bize hediye ettiği başka bir güzelliğe, yabanıl kuşlara doğrultuyor.



ÇIKISLAR HEDYELK ESYA

DÜKKANINDAN (2010)

DÜNYANIN ilk sokak sanatı felaket filmi", "dünyanın en önemli sokak sanatı filminin nasıl hiç yapılamadığının inanılmaz ve gerçek hikâyesi"ni anlatıyor. Bu eğlenceli ve tuhaf film, çağdaş sanat dünyasının, sokak sanatının ve belgesel yapımının iç yüzünü açığa çıkarıyor.



100 YILIN TRAFLARI

EN İyi Belgesel Film Oscar'ını kazanan yapım, Kennedy ve Johnson'ın başkanlık döneminde Amerika Savunma Bakanı olarak görev yapan Robert McNamara'nın gözünden, son 60 yıldaki Amerikan politikasını ele alıyor.



BR SARKININ PESNDE (2012)

1970'Lİ yılların başında geçen filmde, Sixto Rodriguez takdir edilmiş ama iyi satmamış iki albümü olan Detroit'li bir folk şarkıcısıdır. Ancak Rodriguez'in bilmediği bir şey vardır: müzik kariyeri Güney Afrika'da aktif olarak devam etmektedir. Orada bir pop müzik ikonu ve genç nesillerin ilham kaynağı olmuştur.



KOY (2009)

DÜNYANIN konuştuğu büyük olay yaratan 'The Cove' yunus trajedisi yaratan Japonların suçluluk duygusu duymadan olayları nasıl örtbas ettiklerini ve dünyanın bu konuya nasıl sessiz kaldığını anlatan on ödüllü bir belgeseldir.



BARAKA (1992)

BARAKA'DA konuşma yok, "Baraka"da standart bir olay örgüsü yok. Sadece büyük metropollerin ve mistik doğu'nun gizemli resimleri var. Binbir türlü sinemasal atraksiyonla kotarılan ve sürekli çalan müzik eşliğinde seyirciye sunulan "Baraka", bizleri kimi zaman Japonya'nın kalabalık yerleşim birimlerindeki kargaşaya ortak ediyor, kimi zamansa sufi törenlerine götürüyor



SENNA (2010)

34 YAŞINDA ölümünden önce 3 kez Formula 1 şampiyonluğu elde etmiş Brezilyalı efsanevi yarışçı Ayrton Senna üzerine kurulu bu belgesel, Senna'nın 80'lerin ortasında başladığı Formula 1 kariyerini ve en güçlü düşmanı Fransa Dünya Şampiyonu Alain Prost ile mücadelesini anlatırken siyasetin spora getirdiği zorluklara da değinmektedir.



EVRENN HARKALARI (2011)

YAPIM dört bölümden oluşmakta ve her bir bölüm evrenin harika olarak görülen bir yönü üzerinde durmaktadır.



THE UNIVERSE (2007)

BİLİMSEL veriler ışığında, Büyük Patlama'dan galaksilere, yıldızlardan gezegenlere ve uydulara kadar, her bölümde farklı astronomik konuları işleyen son derece eğitici bir belgesel çalışma. Açıklayıcı yalın anlatımı, zengin görselliği ve bilgi tekrarına kaçmayan içeriğiyle arşivinize girmeyi hak ediyor.



DOGA'NIN MUCZELER (2009)

YERYÜZÜ'NÜN destansı hikayesini olağanüstü hayvanların hayatta kalma mücadelesi ile kombine ettiği muhteşem bir seri.



AFRKA (2013)

SİR David Attenboroughs bu defa nefes kesici bir yolculukla türlü türlü canlının yaşadığı dev Afrika kıtasını yeniden keşfediyor.



KUTUPLAR ATLASI (2011)

BU belgesel serisi Arktik ve Antarktik bölgelerinin donmuş yaban hayatını daha önce hiç görmediğiniz ve belki bir daha göremeyeceğiniz yönleriyle ekrana getiriyor.



NSAN GEZEGEN (2011)

İNSANOĞLU ile doğa arasındaki muhteşem, karmaşık, derin ve bazen meydan okuyan ilişkinin epik, nefes kesici bir kutlaması niteliğinde. Her bölüm belli bir habitatı konu alırken, insanların aşırı derecede olumsuz şartlarda çarpıcı ve akıllı çözümleri nasıl bulduklarını ortaya çıkarıyor.



COSMOS (1980)

PEK az sayıda bilim adamı bilimin merak heyecan ve coşkusunu geniş kitlelere aktarmada Carl Sagan kadar başarılı olabilmiştir. Pulitzer Ödülü'ne sahip Carl Sagan'ın milyonların düş gücünü yakalama ve zor kavramları anlaşılır bir biçimde aktarabilme yetisi izleyiciler açından gerçek bir kazanımdır.