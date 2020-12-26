Bu yıl sokaklar rahat ama şık, gösterişli ama sade stillerle donanacak. Klasik parçalara dönüş devam ediyor. İkinci el kıymetleniyor... Sonbahar Kış 2021-2022 modası için tüm giyim trendleri, sezon trendleri, temel aksesuarlar, alışveriş listenizi hazırlamanıza yardımcı olacak zamansız ve çok şık parçaların hepsi bu yazımda sizlerle... Kovid 19 dünyayı ele geçirdiğinden bu yana moda dünyasında bir kaç sezondur temel klasik parçalara dönüş olduğunu görüyoruz. SARI, GRİ VE MAVİ UYUMU PANTONE, zaten yılın trend rengini seçmişti. Sarı, gri ve klasik mavi. Doğal tonlar, bej, lacivert, siyah ve çikolata tonları en trend renkler arasında. Çünkü bunlarında modası geçmiyor. 70'LER TARZI JEAN'LER BU yıl için tek seçenek denim olsaydı, 70'ler tarzı birinci olurdu. Soluk renkler ve boyfrend tasarımlar jean parçalarda daha popüler. YENİ NESİL SUNİ KÜRKLER TASARIMCILARIN yaratıcılığını sergilediği kürk görünümü veren örgüler, sürdürülebilir kürkler ve yeni nesil suni peluşlar bu sezonda göreceğimiz modeller arasında. AYAKKABILARDA SPOR ŞIKLIK MOKASENLER bu kış en trend olan ayakkabı modelleri arasında. İster en büyük markların tasarımlarından olsunlar, ister zamanla moda haline gelmiş olsunlar spor ayakkabı trendi devam ediyor. İKİNCİ EL ÇANTALAR REVAÇTA KADINLAR için bir aksesuar veya en önemli parça olan çanta! Şu an trend ise vintage çantalara yönelmek. Hem daha uygun hem de daha gösterişli. Özellikle Chanel, Hermes, Dior gibi ikinci el çantalar bu senenin olmassa olmazı. ELBİSELER PUL VE PAYETLERLE IŞILDIYOR KİM demiş pullar ve payetler sadece özel gecelerde giyilir diye. İşte bu kış bu durum tamamen bitecek gibi. Çünkü sokak modası adeta pul ve payetlerin himayesinde kalmaya hazırlanıyor. Çok özlediğimiz payet bomba gibi geliyor. CEKETLER MASKÜLEN DERİ veya bomber ceket modellerini bu kış sezonunda daha çok göreceğiz. Ayrıca maskülen bir çekiciliğe sahip olan blazer ceketler daha rahat ama aynı zamanda zamansız bir alternatif olacak. YÜZ MASKESİ DEFİLESİ BUNDAN sonra hayatımızın bir parçası olacak olan yüz maskeleri modaya da yön verdi. 2021 yılında, yüz maskesi defileleri izleyeceğiz gibi görünüyor. Marine Serre'nin ilk olarak 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunda yer verdiği yüz maskeleri bir ön görümüydü yoksa sadece bir moda girişimi miydi bilemeyiz ama moda haftaları boyunca sıkça karşılaştığımız maskeler yeni bir trendin yaklaştığının habercisi. MASKENİN ARDINDA RENKLİ BİR BAKIŞ 2021 göz makyajı trendlerinde renkli eyeliner görünümleri ön sırada yer alıyor. Maskelerin ardına gizlenen dudaklar yerine, gözleri böyle renkli eyeliner stilleri ile ön plana çıkarmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.